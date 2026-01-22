我是廣告 請繼續往下閱讀

NET店員借肩當拐杖！「緩步護送老翁」暖哭全網

▲NET店員站在前方，讓阿公能夠扶著自己的肩膀，且配合對方緩慢移動。（圖／Threads@wen.wen6666授權提供）

老翁最後要前往門市櫃檯結帳時，這名店員也主動幫忙，站在前方讓阿公可以扶著他的肩膀前進，速度也不會過快，緩慢前進配合對方

NET暖舉不間斷！店員貼心蹲門口陪嬤挑衣

、長年封館助弱勢

▲NET每年都會為了家扶兒少進行封館，讓孩子們能夠不受價格約束，開心、自由挑選喜歡的衣物。（圖／屏東家扶中心臉書）

台灣連鎖服飾品牌「NET」被稱作是良心企業，近年來不只企業做愛心，旗下員工也被發現舉止超暖！日前有台南民眾前往NET門市逛街時，。全程都被民眾目睹，相關影片在網路引起話題，累積超過58萬人觀看，也讓台灣人淚讚「必須加薪！」有民眾近日前往NET台南安平一店門市時，意外發現一名行動不便的老翁正在找尋外套，但因無法快速行走，拜託店員提供協助，，讓原PO忍不住大讚「覺得這位店員很有愛，年輕還充滿滿滿耐心」。不只如此，從原PO貼出的短片可看見，，暖心瞬間全被路人錄下。貼文曝光後，至今已累積超過58萬人觀看，超過2.8萬人按讚，許多人讚賞NET店員的暖心行為，紛紛留言「NET店員入職是有考公民與道德嗎」、「好溫暖的一幕，謝謝你的分享」、「謝謝這位店員對阿公的耐心跟照顧！這是很多現在年輕人做不到的，一定要加薪」、「看了真的有點鼻酸耶，阿公很堅強欸！這種小小日常其實超感動的」。NET店員的暖心事蹟已不只一次被目擊，過去部落客「Yihua翊樺」光顧高雄仁武區的NET門市時，發現一名騎著電動代步車的阿嬤，因行動不便無法順利進店買衣。但店員發現後，竟將衣服一件件拿到門口，讓阿嬤能夠仔細挑選，甚至還仔細向阿嬤介紹每件衣服的特色，讓她當下大為感動。據了解，NET已在台灣深耕35年，在UNIQLO、GU、ZARA等國際品牌進駐台灣的影響下，仍在市場上擁有一席之位，除了衣服高品質、價格便宜以外，最大關鍵在於「回饋社會」，被認證是本土良心企業之一。NET在每年都會為了家扶兒少進行封館，讓孩子們能夠不受價格約束，開心、自由挑選喜歡的衣物，讓弱勢家庭選購衣服的活動已經進行十幾個年頭，低調卻行善多年的善舉，一直以來備受台灣人肯定。