美國全新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊，今日於社群平台正式宣布簽下29歲的強力一壘手莎菈（Sarah Edwards）。莎菈曾於去年擔任中華職棒（CPBL）中信兄弟隊一軍打擊教練，是中職史上首位女性外籍教練，如今她將從教練席重返打擊區，展開職業生涯新篇章。值得關注的是，洛杉磯隊在介紹莎菈的豐富資歷時，特別強調她曾在台灣的中華職棒（Chinese Professional Baseball League）中信兄弟隊執教。由於中職英文名稱過去常在英語世界被誤認為中國的聯賽，WPBL 此次精準標註莎菈在台灣的執教經驗，展現了對其國際背景的專業與尊重。現年29歲的莎菈出身紐約，是一位具備深厚國際經驗的棒球人。她的資歷橫跨多國體系，曾擔任費城人隊史首位女性教練。去年受聘為中信兄弟一軍打擊教練，賽季結束後曾感性表示那是「永遠值得記住的賽季」。另外，莎菈曾代表美國隊出戰女子棒球世界盃，並在歐洲與紐西蘭的職業體系效力。莎菈在去年11月的WPBL選秀會第三輪被洛杉磯隊選中。根據官方資料，身為左投、打擊左右開弓的她，擁有一壘守備穩定度與優異的長打火力。球團預期她將在洛杉磯隊打線中扮演不可或缺的中心打者，在重要時刻帶來關鍵一擊。莎菈也透過影片向球迷發聲，除了感謝聯盟讓女性職業棒球賽事夢想成真，也表示非常期待與世界級好手同場競技，並用 LA 手勢表達加入球隊的期待。美國女子職業棒球聯盟（WPBL）於 2024 年正式創立，首個賽季預計於今年 8 月開打。創始球隊共有四支，分別為：洛杉磯、紐約、波士頓、舊金山。