▲從專業級健身房到療癒桑拿室，皆是為了讓住戶在繁忙都市中保有完整且具層次的住宅體感。（圖／翻攝畫面）

▲回歸生活本質，不僅選擇一棟建築，更是選擇一種與自然共生的長久生活方式。（圖／翻攝畫面）

近年來，越來越多國人在海外置產、移居。其中，加拿大持續成為全球家庭移居與長期生活的重要目的地。然而，在選項愈來愈多的同時，如何判斷一個選擇是否真正適合「長久居住」，也成為海外家庭最關心的課題。有別於單點式的海外住宅銷售模式，閣睿國際置業將重心放在「安家服務」的完整性，陪伴客戶從理解城市結構、教育資源與生活節奏開始，逐步完成落地後的生活銜接。閣睿國際置業指出，從宏觀結構觀察，加拿大近年持續吸引大量新移入人口，無論是留學家庭、專業技術人才，或以生活品質為優先考量的長期居住者，人口結構的穩定成長，為住宅需求提供了清晰且可預期的基礎。同時，在近年匯率條件相對有利的背景下，對亞洲家庭而言，加拿大在整體生活成本與制度透明度上的優勢更為凸顯。在實際陪伴家庭落地的過程中，閣睿國際置業觀察到，教育往往是影響居住選擇的關鍵因素之一。加拿大完整且多元的教育體系，從公立教育到高等學府資源，為不同階段的家庭提供穩定且可延續的選擇，也讓「安家」不再只是短期居留，而是能夠橫跨世代的生活規劃。在建築品質與居住體驗的要求上，閣睿國際置業將多年累積於台灣高端住宅市場的建設經驗，轉化並延伸至溫哥華住宅項目之中。以 Gryphon House 為例，建築外觀選擇全棟石材，不僅是希望體現建築美感，更是基於耐久性、質感穩定度與長期維護考量所做出的取捨。在基地規劃上，為了完整保留溫西地區難得的綠意樹叢視野，並避免架空電線對景觀與安全造成影響，團隊更主動投入額外成本，與當地電力公司協調進行電線桿地下化工程。此外，為提升實際居住品質，團隊亦自費規劃並興建公共設施空間，包括健身房、宴會廳與影院等。談及加拿大市場的長期觀察，閣睿國際置業創辦人徐睿隆表示，海外住宅的價值，最終仍需回到生活本身。「我們始終提醒自己，住宅不是被選擇的那一刻就結束，而是要能被真正住進去。」徐睿隆指出，「人口結構、教育體系與生活機能，這些條件疊加在一起，才構成一個家能否被長久承接的基礎。完成一個家，是我們所有判斷的起點。」在海外住宅選擇日益複雜的此刻，閣睿國際置業選擇以清楚且可被驗證的交付標準，取代以速度為導向的擴張思維。對閣睿國際置業而言，跨國布局從來不是版圖的堆疊，而是在一個個家的交付被確認之後，自然展開的下一步。