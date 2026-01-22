威力彩第115000007期今（22）日晚間開獎！由於威力彩此前已連續24期槓龜，今晚頭獎獎金衝上6.3億元。本期獎號於晚間8點30分透過直播陸續開出，《NOWNEWS今日新聞》將即時更新1月22日（週四）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來對獎看財神爺是否降臨！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡1月22日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000007期）

威力彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼。（圖／記者徐銘穗攝）
▲威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」懶人包

威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。威力彩玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。

威力彩開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，內行彩迷會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。

相關新聞

威力彩今晚頭獎飆6.3億！射手、巨蟹偏財超旺　12星座運勢一次看

威力彩24連槓！1/22頭獎金額飆破6.3億　週四搶最大包年終獎金

今彩539開獎！1/21最新獎號查詢　39樂合彩、3星彩、4星彩一次看

錯過威力彩4.4億頭獎！「悲情幸運兒」誕生在台南　獎金剩4605萬