中國與日本之間的外交僵局持續，目前仍未見雙方和緩跡象。中國商務部今（22）日宣布，將禁止所有兩用物項出口日本，以制止日本「再軍事化」和擁核企圖。綜合中國媒體報導，今日在中國商務部例行記者會上有媒體提問，日本企業從中國進口稀土時被要求提供額外的資料，以告知稀土的用途以及稀土經銷商的相關訊息，請問上述新措施是否是中國商務部的指示？此外關於兩用物項的對日出口管制，請問商務部還做了哪些具體的指示和措施？中國商務部發言人何詠前表示，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的最終用戶用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，「完全正當、合理、合法」。何詠前表示，「中方始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，出口管制申請和審核等程序均依法合規。在此，我願再次重申對符合確保署民事用途等條件的出口申請都會得到批准」。