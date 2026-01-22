我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漢來美食推出「全是包廂」的預約制餐廳「聚薈所」。（圖／漢來美食提供https://www.hilai-foods.com）

「聚薈所」擁有5間包廂 ，每間9～36 坪不等配備客廳、音響設備

菜色匯聚粵、川、滬和異國料理 起桌客單價2880元

饗賓集團宣布 2026年1月23日正式登錄興櫃

▲饗賓集團宣布， 2026年1月23日正式登錄興櫃。（圖／饗賓集團提供）

成功以「島語」、「海港」打響吃到飽市場的餐飲集團漢來美食，又有新品牌上市，推出「全是包廂」的預約制餐廳「聚薈所」，地點就在台北漢來飯店2樓。漢來美食表示，菜色將是集粵、川、滬和異國料理於一席，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現。起桌客單價2880元，相對於其他五星級飯店或高級中餐廳的餐價更顯親民 。漢來美食的新品牌預約制餐廳「聚薈所」地點就在台北南港旁的台北漢來飯店內2樓，漢來美食補充提到，受惠於南港站「四鐵共構」的交通紅利，南港的包廂舉辦年度會議或春酒尾牙，能夠有效的節省交通時間，對於中南部同仁或外國高管的通勤更便捷。這項不可取代的交通優勢，讓南港在面臨信義區競爭時，依然能穩定掌握「商務+交通」的精準客群。而因南港軟體園區、生技園區帶動的產業聚落效應，南港頂級宴會包廂需求在2026年迎來爆發式增長，熱門檔期甚至已經排至年底，就以台北漢來大飯店的宴會廳為例，一年365天，除了10天的養護日，其他日子天天都有使用(會展、宴席)。漢來美食根據市場觀察披露，2026年的宴會市場呈現「規模縮小、質感提升」的特徵，「微型宴會」與「商務家宴」成市場主流。看準市場的變化和需求，因此才趕在農曆年前開出「預約制」頂級包廂餐廳-「聚薈所」。包廂內、可容納3-4桌10人座的小型宴會廳，可提供團體聚餐、會議、展覽等多功能使用。至於餐價與菜色，「聚薈所」菜色將集結粵、川、滬和異國料理，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現，起桌客單價2880元。至於另一餐飲品牌企業「饗賓餐旅事業股份有限公司」（簡稱：饗賓集團，股票代號：7883）則宣布預計於1月23日正式登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。饗賓集團目前已有12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，品牌包含一位難求的buffet「饗饗」、「旭集」。展望2026年，集團預計新增15至20家門市。