▲變裝皇后飛帆十年前上節目回應女裝上廁所問題被讚爆。（圖／翻攝自Threads）

穿女裝且自我認同為女性的生理男性是否可以進女廁？這個問題一直是台灣多元性別族群一直爭論的問題，近日在北捷大踹阿嬤爆紅的Fumi阿姨，受訪時提及不想上廁所時因為女裝打扮讓男性困擾，因此都會上女廁的言論引起爭議。變裝皇后飛帆10年前登上《大學生了沒》的片段被翻出，他表示自己不會因為身穿女裝就去女廁，直言：「不想讓女生不舒服」讓網友讚爆。變裝皇后飛帆在2016年登上《大學生了沒》，當時被主持人問道「上廁所會選男廁還是女廁」，當下他直接回應：「我都去男廁，平時穿男裝就是上男廁，穿洋裝也是直接上小便斗。」表示自己不想要讓女生感到不舒服，「所以我寧願讓男生感到不舒服。」變裝皇后飛帆十年前的發言曝光後，引起許多網友一片叫好，「這觀念我要給超過一百分」、「男扮女裝去男廁很正常呀，因為就是男的呀。」、「男生只是不舒服，女生在女廁看到男生是恐懼」、「支持生理男就去男廁」、「觀念超過100分。」而飛帆本人也親自到留言區回應寫下，「2026的今天，我依然在我的位子上，為台灣未來的性別平等教育努力，諸君不用認同我的任何事情，我只希望諸位能夠不要歧視他人，將你心中的性別平等教育理念，分享給親朋好友」，吸引許多網友紛紛留言按讚。