AI浪潮下正處於高速爆發成長期，為因應未來AI業務發展，代工大廠緯創今（22）日通過董事會決議，100%持股之子公司Wistron InfoComm （USA）Corporation擬以4988萬元（約新台幣15.76億元），追加美國德州Eagle廠資本支出。緯創今日發布重訊，另董事會通過以不超過新台幣89.54億元，追加投資購置新竹廠區機器設備，以及廠房改良，以支應AI相關業務擴展。緯創、緯穎本月才發布重訊，擴大投資美國及墨西哥，旗下美國子公司Wiwynn International Corporation及Wiwynn Technology Corporation，於去年至今年初期間陸續採購機器設備，累計投資金額分別約為1902.69萬美元與4777.21萬美元（約新台幣5.97億元與15億元），公司指出，相關設備投資主要為營運所需，採比價後議價方式決定，價格參考市場行情。除了設備採購之外，緯穎旗下美國子公司針對位於德州Socorro的廠房也進行建築物改良，相關工程金額約3527.84萬美元（約新台幣12.02億元），顯示美國據點除產線設備外，亦持續強化廠房與生產環境，以因應後續產能需求。今日又再度宣布加碼美國資本支出。法人指出，隨著AI伺服器需求維持高檔，相關ODM廠持續透過設備更新與廠房擴充，強化北美在地製造與交付能力，緯創與緯穎過去就多次強調，將依客戶需求與訂單能見度，滾動式調整全球產能配置。