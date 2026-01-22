去年9月因在北捷「踹飛逼讓座阿嬤」事件爆紅的網紅「Fumi阿姨」，近日再度捲入爭議。她在接受媒體專訪時透露，過去因氣質較為秀氣，從求學到出社會一路遭霸凌，甚至在公司實習期間曾因「使用女廁」遭人投訴，相關言論曝光後引發網路炸鍋，質疑她沒接受實質變性，使用女廁本來就會造成疑慮。對此，Fumi阿姨昨（21）日也緊急在Threads發出5點聲明滅火，直言：「我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。
Fumi阿姨自揭上女廁遭投訴往事 意外引爆討論
Fumi阿姨日前受《ETtoday》專訪時，以「如何成為真實的自己」為題分享成長經歷，她坦言，從小因走路方式、舉止較為柔和，成為同學模仿、嘲諷的對象，類似狀況甚至延續到職場。她提到，實習期間曾被人反映使用女廁，意見經由人資轉達，所幸公司選擇支持並關心其處境，讓她感受到保護與溫暖。
但這段訪談內容被轉貼到社群後迅速延燒，不少網友質疑她未正視生理女性對於公共空間安全的感受，特別是女廁作為女性安全場域的意義。也有網友截圖討論：「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，認為相關論述忽略女性長期面對偷拍與性暴力的現實風險。
Fumi阿姨5點聲明回應：無意造成女性的威脅或困擾
面對輿論延燒，Fumi阿姨於昨日在Threads發表5點聲明回應，內容包括：「我並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間」、「我並沒有表態支持什麼生育政策」、「我並沒有換證」、「我愛並感恩所有女性」、「我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。她也在留言區補充表示：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」
Fumi阿姨自嘲是戰鬥機、芋頭：每個人都有自己的美
Fumi阿姨過去也曾回應外界對其性別認同的討論，表示自己不刻意劃分性別，並曾以「戰鬥機」或「火鍋裡的芋頭」形容自己，表示自己的個性就是擅長反擊，所以像戰鬥機；至於芋頭則是因為加在火鍋裡面，有的人喜歡、有的人討厭，跟她在社會的定位很像。所以現在面對看不慣她的網友，Fumi阿姨依舊淡定回應：「如果妳看不慣我，就叫我戰鬥機或芋頭吧」。
另外，Fumi阿姨也在5點聲明的下方補充回應，「當粉絲回我說『比她（們）』還漂亮的時候，我基本上都會回每個人都有自己的美，我追求我的樣子，妳追求妳的樣子，我並不認為我的樣子就是主流審美，也不覺得我的審美會造成其他女性的困擾」。談吐依舊很有自信及態度。
不過，Fumi阿姨的這番聲明並未平息爭議，目前該起事件持續在網路延燒，支持者主張應給予性別氣質多元者更多包容，公共空間應朝性別友善方向前進；反對者則認為女廁屬於生理女性的重要安全空間，不應在制度尚未完善前，要求女性承擔風險，雙方立場對立，很難爭出高下。
資料來源：Fumi阿姨Threads
