澳洲網球公開賽(Australian Open)再度見證不老傳奇！正在進行職業生涯「最後一舞」的40歲瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka)，今(22)日在男單第二輪賽事中燃燒小宇宙。面對從資格賽殺出的法國小將熱亞(Arthur Gea)，瓦林卡歷經4小時33分鐘的五盤史詩級惡鬥，兩度落後兩度扳平，最終以4：6、6：3、3：6、7：5、7：6(10-3)驚險勝出，睽違6年再次闖入澳網32強。這場爺孫級的對決過程跌宕起伏。首盤瓦林卡在第3局遭破發後無力回天，以4：6讓出。第二盤他重整旗鼓，靠著第4局的關鍵破發以6：3扳回一城。然而第三盤瓦林卡在關鍵第8局失守，以3：6再丟一盤，讓自己陷入盤數1：2落後的淘汰邊緣。無路可退的瓦林卡在第四盤展現強韌意志，雖一度被對手追至3：3平手，但在盤末第12局完成致命破發，以7：5將比賽硬是拖入決勝盤。來到決勝第五盤，雙方互破後一路僵持進入超級搶十(Super Tie-break)。經驗豐富的瓦林卡在搶十局火力全開，以10：3一面倒的優勢終結比賽，拒絕被爆冷。這場勝利不僅讓瓦林卡延續他在墨爾本的告別之旅，更讓他寫下歷史。以40歲又296天的高齡，瓦林卡成為自1987年大滿貫賽制改為128籤以來，史上「最年長」能在單項大滿貫賽事中取得連勝(闖進第三輪)的男子球員。這位2014年的澳網冠軍，用行動證明即便體能不如以往，但他對勝利的渴望與頂級的技術，仍足以讓他在最高殿堂與年輕後浪抗衡。Wawrinka下一輪將尋求繼續推高這項「不老紀錄」，繼續他在澳網的奇幻旅程。