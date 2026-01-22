我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接金馬年到來，由於今年農曆春節假期長達9天，許多民眾把握連假安排旅遊行程，金管會今（22）日提醒，民眾在規劃國內外旅遊時，除安排旅遊行程及蒐集旅遊資訊外，可依自身需求事先規劃旅遊保險，除可選擇最基本的「旅行平安保險」，若出國旅遊，可加保「海外突發疾病醫療健康保險附約」，亦可投保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險。不過，產險業2024年起就開始討論建置「旅行不便保險通報平台」，比照旅遊平安保險的通報制度，明確規範個人投保旅遊不便險以最多2張為上限，預計今年4月1日將完成建置。不過，金管會強調，產險業提出通報與投保限制是因為「定額型給付」要符合損害填補精神，新規也是業者自發性提出。根據金管會統計，截至2025年11月底止，旅平險投保件數有906萬件、保費收入達新台幣50.4億元，超越2024年全年的856萬件、48億元。金管會也提醒，旅平險主要保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（指非由疾病引起之外來突發事故），使身體受傷而致失能或死亡之風險，因此，建議可搭配「傷害醫療費用附加條款」，保障意外傷害事故而受傷就醫的醫療費用支出風險。如有出國旅遊，可加保「海外突發疾病醫療健康保險附約」，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療之醫療費用風險，惟各家商品內容不同，部分公司的商品承保範圍包含法定傳染病，對於因新型A型流感或其他經衛生福利部所公告的法定傳染病所致的醫療費用，可獲得保障。此外，民眾也可投保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險，其中「班機延誤」保險就定期航機班機延誤期間需額外支出之膳食、住宿及往返機場與住宿地點間之交通費用予以理賠，與「旅程更改」保險係就保單條款約定之特定事故（例如機場罷工、天災等），導致被保險人必須更改預定旅程所增加的交通或住宿費用予以理賠，兩者之承保範圍不同，民眾可視需求評估投保旅遊相關保險，讓旅遊更安心。此外，金管會表示，現行投保方式多元便利，民眾除透過實體通路投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業亦有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。另外，由於各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，部分已知、可預期狀況或自身因素，可能列為除外責任或不保事項，例如班機延誤保險即不包含被保險人因本身事由而未搭乘預定班機情形，民眾在投保前應詳加閱讀保單條款內容，了解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。