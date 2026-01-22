我是廣告 請繼續往下閱讀

▲幻術大仙曬出在戶政事務所登記結婚的照片。（圖／幻術大仙-Daxien the illusionist 臉書）

以魔術「三仙歸洞」爆紅的網紅魔術師「幻術大仙」鄒秉勳，今（22）日無預警宣布結婚喜訊，他在社群曬出踩木屐和老婆到戶政事務所登記的照片，寫下「我們結婚了」，消息一出立刻湧入大批祝福。幻術大仙在社群曬出與愛妻「芸如」到戶政事務所登記結婚的照片，他依舊不改個人風格，身穿表演服裝、腳踩木屐現身，女方則選擇白色長裙搭配白紗，畫面簡單卻充滿儀式感，根據了解，女方長年支持他的魔術事業，是他一路走來的重要後盾。宣布結婚後，幻術大仙也立刻釋出「幻術夫妻」合體影片，夫妻倆首次同框合作魔術表演，由他負責操作、芸如擔任講解默契十足。影片尾聲，他完成魔術後還調皮惡整老婆，讓芸如瞬間被嚇到放聲尖叫，真實反應笑翻網友。回顧成名之路，幻術大仙其實走得並不輕鬆，他苦練多年魔術，卻在疫情期間連續三年幾乎零收入，一度陷入低潮，直到 2023 年，他將傳統魔術結合生活題材，推出「榴槤三仙歸洞」影片意外爆紅，才一舉打開知名度，商演與邀約接踵而來，成為話題人物。幻術大仙的結婚消息曝光後，演藝圈好友紛紛湧入留言祝賀，包括郎祖筠、賴銘偉、李易等人都送上祝福，賴銘偉更搞笑寫下：「想看三仙鬧洞房，過去！進去！」讓留言區瞬間變成另一個笑點現場。