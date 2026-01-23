台灣房市在面臨土方成本飆漲、缺工缺料後，又迎來新的成本考驗。根據《再生能源發展條例修正》案，未來建築面積達 1000 平方公尺（約 302 坪）以上的新建案，強制規定頂樓須安裝太陽能板。YouTube 頻道「裝修小武郎」邀請業界專家揭露，此項「光電新政」不僅推升購屋門檻，更可能在 20 年後設備老化時，成為全台社區管委會揮之不去的噩夢。
政策強制上路：大型建案無補貼，成本轉嫁購屋族
針對這項2026元旦上路的新建案太陽能板強制安裝新政策，建築師林奇說明，每 20 平方公尺至少要裝設 1KW 功率的太陽能板。雖然針對 300 坪以下的小型案場政府提供每千瓦 3000 元補貼，但強制上路的大型案場則不適用。曾董（建設公司代表）坦言，太陽能建置成本在開發階段由建商墊付，性質如同電梯、鋼筋等基礎公設，最終勢必反映在售價，由買家買單。
頻道主持人武哥估算，以基本 300 坪屋頂規模計算，建置成本約增加 300 萬元。在當前房價上漲營建成本創高環境下，購屋者除了忍受房價轉嫁，更要面對交屋後的維運壓力。
隱形成本驚人：管委會恐面臨「修不起、拆不掉」僵局
「真正的麻煩在交屋後才開始！」武哥指出，太陽能板移交給管委會後，長期的清潔與 20 年後的更換費用相當驚人。若屆時社區經費不足或住戶決議不維護，不僅設備淪為裝飾品，一旦發生鏽蝕、颱風吹落等公安事故，管委會主委更需承擔刑事責任。
林奇建築師補充，目前屋頂光電政策影響下，太陽能板是依據建照圖說設置，若法規未改，未來管委會即便想拆除也「不能拆」。這種長期管委會太陽能維修責任與法律風險，讓許多專家憂心 20 年後社區將無力負擔。
技術缺失與空間衝突：美意恐成社區負擔
除了費用與責任，專家也指出實務上的技術困境。目前因安全法規禁止在室內設置儲能設備，導致白天發的電若沒用完便無法儲存，晚上公設用電高峰時卻無電可用。此外，台北市等都市推行「綠容率」要求屋頂大量植栽，兩者在有限的屋頂空間內互相搶地，不僅施工難度增加，更大幅提升了未來管委會養護草木與設備的雙重負擔。
專家最後呼籲，政府推動綠能方向正確，但應先落實儲能配套、室內配線標準與回收機制，而非僅靠強制令推行。若配套不足，購屋者不僅需承擔更高房價，更得在 20 年後替這項政策帶來的維護困境買單。
資料來源：內政部、裝修小武郎
