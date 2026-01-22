我是廣告 請繼續往下閱讀

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）即將在本週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，近日陸續有許多民眾目擊霍諾德練習畫面，Netflix 將對此進行全球現場直播，且這場直播預計將延遲10秒，背後有道德與安全原因。對於本次將挑戰徒手攀登101，霍諾德告訴 CNN，他認為自己受傷的機率「幾乎為零」，並指出即使他墜落，由於大樓每八層樓都設有平台空間，即使發生意外，也能降低他墜落到地面的風險。Netflix 和先前曾與霍諾德合作製作特別節目的同一家風險管理公司合作，以確保採取標準的現場製作安全措施。加拿大媒體CBC與美聯社報導，據熟悉製作單位的消息人士透露，播出時將有 10 秒的延遲。芝加哥羅耀拉大學媒體倫理學副教授范納克（Bastiaan Vanacker）給予這場直播嚴厲批評，認為製作單位以解開繩索攀爬來宣傳，如果讓霍諾德繫上繩索進行同樣的攀爬，肯定沒人會看，甚至認為Netflix想利用可能發生的意外來吸引觀眾。 「但他們也知道，如果他們真的播出有人墜亡的畫面，輿論反彈將會非常強烈」。認為延遲直播是務實的手法，卻不盡然具媒體原則。美聯社提到，赤手攀登101節目將延遲10秒播出，並於週五晚間在美國開播。節目製作公司 Plimsoll Productions 的高層史密斯（James Smith）表示，在大樓內部安排了許多攝影師、多個開口和逃生點，並有四名懸掛在繩索上的高空攝影師。聖塔克拉拉大學媒體與新聞倫理主任文森特（Subbu Vincent）指出，在直播中使用延遲，是為了在發生意外時能立即停止放送，因若發生意外，任何直播畫面都相當不道德。