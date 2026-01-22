我是廣告 請繼續往下閱讀

佳世達財務長暨發言人洪秋金說明重大決議，董事會今日通過高優有限公司100%股權，以取得東科控股約35%股權，藉此投資案，跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場。洪秋金表示，將向經濟部投資審議司申報，以取得投資許可，交易完成後，預計取得東科2795萬6600股普通股，總投資金額約為新台幣32億元之等值美金，持股比例約為35%。洪秋金指出此次投資為完成佳世達集團視聽合一關鍵拼圖，結合東科聲學能力，未來將整合AI，並延伸至助聽器應用。東科為全球領先影音揚聲器系通製造商，具備50年聲學卓越經驗，專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統，以及智慧音箱、智慧穿戴研發製造。