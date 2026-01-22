我是廣告 請繼續往下閱讀

超級500系列的印尼大師賽台灣選手有出色發揮，今（22）日男單的戚又仁與女單新星黃宥薰先後爆冷擊敗世界頂尖名將。戚又仁歷經三局大戰力克世界第3的丹麥一哥安東森（Anders Antonsen）；黃宥薰則成功復仇印尼一姐瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），雙雙挺進八強。世界排名第27的中租好手「小戚」戚又仁，今日在男單16強遭遇大會第2種子、丹麥名將安東森。過去雙方兩度交手，戚又仁皆以直落二落敗，但今日小戚表現脫胎換骨。首局他以21：11輕鬆拿下，雖在第二局以18：21被對手扳平，但在關鍵第三局一開始就打出5：0攻勢，最終以21：13勝出，報了先前交手失敗的一箭之仇。戚又仁上周已在超級750系列的印度公開賽闖進8強，本週再度連莊晉級。下一場他將與新加坡好手鄭加恆爭奪4強門票。女單賽場我國同樣傳出捷報，世界排名第37的黃宥薰在次輪對陣地主一姐瓦爾達尼。雙方曾在2024年交手，當時黃宥薰慘敗，但今日在幸運地印尼，她力戰62分鐘後以21：17、19：21、21：17成功復仇。這是黃宥薰職業生涯首度闖進超級500系列賽事的8強。「台灣一哥」周天成今日展現絕佳狀態，僅花32分鐘就以21：11、21：10輕取印度選手基達姆比（Kidambi Srikanth），同樣挺進男單8強。遺憾的是，台灣新一姐邱品蒨在女單次輪奮戰兩局後，以17：21、21：23負於越南選手阮垂玲，無緣晉級。