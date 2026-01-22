我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬年溪燈區透過整體光環境營造，巧妙融合溪流生態、城市記憶與在地文化。（圖／屏東縣府提供）

▲以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的動態意象轉化為流動光影。（圖／屏東縣府提供）

▲萬年溪燈區以「起步、努力、收成、圓滿」為光影軸線，串聯多組燈飾意象。（圖／屏東縣府提供）

2026屏東燈節將於1月23日在縣民公園正式點燈，屏東縣政府今（22）日晚間搶先開箱四大燈區之一的「萬年溪燈區」。今年以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的動態意象轉化為流動光影，象徵奔向未來的希望與力量，沿著萬年溪打造9組主題燈飾，並延伸至「鼎昌號李宅」及「萬倉街」，引領民眾展開一場光影交織的溪畔旅程。縣長周春米邀請媒體率先體驗萬年溪燈區，主燈作品「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為靈感，結合聲光效果，呈現生命甦醒、能量迸發的震撼畫面，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。周春米表示，屏東燈節年年累積高人氣，已成為春節期間全國必訪的賞燈盛事。今年萬年溪燈區透過整體光環境營造，巧妙融合溪流生態、城市記憶與在地文化，試燈畫面曝光後即在社群平台引發熱烈討論，展現屏東獨有的城市魅力。傳播暨國際事務處長蕭裕隆指出，為深化燈節文化內涵，特別委託屏東縣愛鄉協會調查萬年溪沿線人文歷史，蒐集地方記憶與生活故事，轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，邀請民眾在賞燈之餘走讀溪流的過往與變遷。萬年溪燈區以「起步、努力、收成、圓滿」為光影軸線，串聯多組燈飾意象。「滋養」、「舞光」描繪溪流孕育的生態能量與居民共生的生活樣貌，旅程尾聲的「果時」、「甜夢」則象徵豐收成果與對未來的美好期待。此外，燈區更延伸至周邊場域。「鼎昌號李宅」為萬丹李氏家族老厝，整修後首度配合燈節開放參觀；萬倉街臺鐵橋下廊道的作品「綿途」，由三所高中、國中美術班共同創作，以夜市與街景為題，營造沉浸式賞燈體驗。傳播處表示，萬年溪燈區展期自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈，春節期間並限量發放造型小提燈，邀請全國民眾走進屏東，感受光影流轉的城市風景。