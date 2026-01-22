我是廣告 請繼續往下閱讀

電影情節真實上演！加拿大一名33歲前空服員（Dallas Pokornik），利用偽造的證件假冒機師、在職空服員，騙取美國多間航空公司的免費飛行機會，甚至還要求進入駕駛艙坐非執勤機師的備用座椅，引發熱議。李奧納多主演的傳記改編電影《神鬼交鋒》，描述一名天才詐欺犯冒充飛行員、醫生、律師等職業行騙，進行大規模的支票詐騙。而外媒報導，33歲加拿大男子波科尼克（Dallas Pokornik），去年被夏威夷聯邦大陪審團提起電信詐欺指控後收網，在巴拿馬被捕，近日引渡回美國受審。美國檢方調查，波科尼克在2017年至2019年間在加拿大航空公司服務，離職後數年內，他卻利用偽造的前東家證件，對美國三家航空公司行騙，濫用航空界「互惠搭機」優惠，詐取原本提供給機組人員的員工機票，多次搭乘免費航班，數量高達數百張。更離譜的是，檢方指出波科尼克甚至曾多次要求，使用駕駛艙內提供給非執勤機師乘坐的「緊急座位」（Jump Seat），但他根本沒有任何飛行執照。法庭文件尚未證實他是否有成功進入駕駛艙，美國檢方也拒絕談論此項細節，但已經引發航空界關注。美國司法部表示，雖然起訴書僅涵蓋2024年1至10月，但檢方已經掌握他從2020年1至2024年10月、長達四年的可疑犯罪紀錄。若罪名成立，波科尼克最重將面臨最高20年徒刑及25萬美元罰款。雖然起訴書沒有公布受害業者是誰，但外界從起訴書載明的總部地點推測，受害的可能是夏威夷航空、聯合航空及美國航空。有退休飛行員指出，加拿大航空可能在他離職後，並未把波科尼克列為離職員工，才沒有被其他航空公司系統查出並非機組員的身份。