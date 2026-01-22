今（22）日晚間開獎的威力彩第115000007期，中獎號碼為第一區11、17、29、30、34、35，第二區06。台彩於晚間10點公布本期開獎結果，1月22日威力彩頭獎未開出，今晚邁入連續25期槓龜；1月26日（週一）開獎的威力彩預估銷售1.9~2.1億，下期威力彩頭獎累積金額將上看6.9億元。
🟡1月22日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000007期）
威力彩：第一區11、17、29、30、34、35，第二區06。
今彩539：03、06、11、30、34。
39樂合彩：03、06、11、30、34。
3星彩：1、2、8。
4星彩：2、0、0、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩邁入25連槓！頭獎幸運兒已3個月未誕生
事實上，威力彩前一次開出頭獎，要追溯到2025年10月27日，當時頭獎由台南市永康區正強街的「好運連連彩券行」開出，由一名幸運兒獨得2億元獎金。自此之後，威力彩連續25期摃龜、未開出頭獎，財神爺整整隱身了3個月之久。
