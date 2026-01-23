每年1月23日，行事曆總會上標註著「世界自由日（World Freedom Day）」，但對於年輕世代來說，這可能只是一個陌生的名詞，甚至常與4月7日的「言論自由日」混淆。事實上，一二三自由日曾是台灣重要的政治宣傳節日之一，背後更牽動著韓戰歷史、兩岸角力與國際冷戰局勢。究竟「123自由日（123 Liberty Day）」的由來是什麼？在2026年的今天代表什麼意義？本篇帶大家看懂從「反共義士」到世界自由的「民主」歷史轉折。
「123自由日」的由來！核心意義曝光
根據社團法人中華人權協會官網，最早是紀念1954年韓戰結束後，1萬4千多名中國志願軍戰俘拒絕返回中國大陸，選擇投奔中華民國台灣。早期象徵著「反共勝利」與「投奔自由」；1993年後轉型為追求全球「自由民主」與「人權價值」，舊稱為「一二三自由日（123 Liberty Day）」。
自由日的歷史！源自韓戰與1萬4千多名「反共義士」
根據維基百科，1950年代韓戰（Korean War）爆發，中共組織「中國人民志願軍」參戰。1953年停戰協定簽署後，最棘手的問題便是「戰俘遣返」。當時聯軍手中握有約2萬名華籍戰俘，在聯合國「自由遣返」原則的堅持下，面臨了關鍵抉擇：回到中國大陸，還是前往中華民國台灣？
最終，有1萬4千多名反共戰俘選擇拒絕遣返中國大陸，上書請求釋放並准許他們到台灣。1954年1月23日，這批戰俘由韓國仁川港搭乘美軍艦艇抵達台灣基隆港，受到當時中華民國政府與民眾的夾道歡迎並遊行。
當時台灣各大城市的自由鐘，也以敲響23下的方式，來慶祝為紀念這場被視為「民主陣營重大勝利」的事件，政府並將1月23日定為「123自由日」，紀念「反共義士」重獲自由。
從反共到「世界自由」！1993年正式更名
爾後將近40年時間，「123自由日」都帶有濃厚的政治動員與反共色彩。然而，隨著國際局勢變遷，這個節日的內涵也隨之轉型：
1、冷戰結束與解嚴：1990年代初，柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，冷戰格局瓦解。台灣也廢除《動員戡亂時期臨時條款》，兩岸關係進入新階段。
2、1993年正式更名：為了順應時代潮流，中華民國政府與「世界反共聯盟」（後改組為「世界自由民主聯盟WLFD」），推廣紀念全球反共鬥爭與自由價值，在1993年將此節日正式更名為「世界自由日（World Freedom Day）」。更名的重點為不再僅是對抗特定政權，而是旨在宣揚自由民主精神，擴大為對全人類自由、民主、人權普世價值的追求與捍衛。
世界自由日有放假嗎？不是國定假日：只紀念不放假
根據Google Trends觀察，每年一月中下旬，「123自由日」的搜尋量都會有一波小高峰。這反映出兩個現象：
根據Google Trends觀察，每年一月中下旬，「123自由日」的搜尋量都會有一波小高峰。這反映出兩個現象：
- 教育需求：是台灣近現代史的重要考題與教材。
- 世代對話：許多年輕人好奇「為什麼長輩常會提這一天？」或「這一天有沒有放假？」事實上，世界自由日不是國定假日，現在只紀念不放假。