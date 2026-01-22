我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）今日見證歷史新篇章，尋求賽會第11冠與生涯第25座大滿貫獎盃的球王喬科維奇（Novak Djokovic），在第二輪比賽中以壓倒性姿態，以6：3、6：2、6：2擊敗義大利資格賽選手馬斯特雷利（Francesco Maestrelli），輕鬆挺進第三輪。這場勝利是喬科維奇職業生涯在四大滿貫賽事中的第399場勝仗。他只要再贏一場，就將成為網球史上首位達成大滿貫單打400勝里程碑的球員。現年38歲的喬科維奇在墨爾本公園（Melbourne Park）展現了極致的統治力。儘管他在第三局一度遭到全場首次破發，這位「完美主義者」隨即在下一局以Love Game（連得4分）回敬並連拿8分收下比賽。喬科維奇賽後表示：「我直到幾天前才比較了解這位選手，但我始終抱持敬意，從不輕敵。」這場勝利也讓他生涯在墨爾本的累積勝場達到101場，距離費德勒（Roger Federer）的紀錄僅差一步。衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）今日同樣勢不可擋，以6：1、6：4、6：2橫掃地主選手達克沃斯（James Duckworth）。這位義大利名將目前展現出驚人的競技狀態，拿下巡迴賽17連勝，也是澳網16連勝。個人連續拿下27盤，本周至今僅失掉10局。 辛納自2021年以來，在巡迴賽中對陣澳洲球員已拿下27連勝，展現出奪取澳網三連霸的強大企圖心。