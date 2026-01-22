我是廣告 請繼續往下閱讀

警方到場未見衝突 醫師事後提告

▲刺青名師李耀鳴赴淡水馬偕看診疑不滿醫療過程，情緒失控揮拳毆醫。醫師事後報案提告。（圖／翻攝畫面）

背景曝光 曾任電影紋身指導

▲刺青師李耀鳴曾指導《艋舺》《賽德克．巴萊》，亦為紋身工會創會理事長，過去涉多起刑案，曾因恐嚇判拘役，本案涉醫療暴力由檢方釐清。（圖／翻攝自李耀鳴臉書）

臉書發聲致歉 坦言動手不對

又傳出醫病糾紛，甚至上演肢體衝突。知名刺青師李耀鳴日前前往淡水馬偕醫院門診看診時，疑因不滿醫療過程，在診間內情緒失控，朝醫師揮拳攻擊。遭毆醫師事後向警方報案，警方通知李男到案說明後，依法將其送辦。警方指出，淡水分局於19日下午2時許接獲院方通報，指現場發生口角糾紛，隨即派員前往處理。員警到場時，現場已無衝突情形，經初步了解，54歲李姓男子於診間情緒激動，但當時40歲宋姓醫師表示未遭攻擊。不過，宋姓醫師於21日前往分局報案，指稱診療過程中，李男因不滿醫療行為，突然情緒失控，朝其胸部揮拳，造成左胸挫傷。警方受理後，通知李男到案說明，全案依傷害、強制及違反醫療法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。據了解，涉案的李耀鳴人稱「Kevin」，曾擔任電影艋舺與賽德克．巴萊的紋身指導，亦為台灣紋身職業總工會創會理事長。警方指出，李男過去曾涉及多起刑事案件，並曾因恐嚇案件遭判處拘役，此次再度涉入醫療暴力案件，相關案情仍由檢方進一步釐清。針對醫療暴力爭議，李耀鳴晚間10時在 Facebook 發文回應，坦言「動手就是不對，這一點我必須認錯」，並說明當天衝突的來龍去脈，強調並非單純因醫師說話直白而情緒失控。他表示，事發當日是第二次前往淡水馬偕醫院看診，原本僅是回診了解癌症痊癒後的定期檢查報告，若有復發再評估治療；未料一進診間，宋姓醫師便告知癌細胞復發，未出示正子掃描等影像或檢查報告說明，即要求當天裝設人工血管、準備化療，讓他難以接受。李耀鳴指出，自己曾成功抗癌，清楚癌症治療方式多元，認為醫師未充分說明治療選項，態度又顯得不耐，甚至在詢問病情與預後時，得到「會一直裝著」、「很快」等回應，讓他在極度驚恐與不安下情緒失控，進而發生衝突。他也提到，隔天另行前往臺北榮總求診，醫師詳細說明核磁共振、正子掃描等檢查結果，並告知癌細胞並非轉移，而是新生成，仍可採取對他有效的放射治療，與先前診斷結果差異甚大，讓他慶幸未貿然接受原先建議的治療方式。李耀鳴最後強調，相關爭議已交由司法單位處理，此次發聲僅是向關心他的親友說明當天狀況，也反思是否有病患因過於草率的診斷與說明，在驚恐之下為自己或家人做出難以挽回的決定。