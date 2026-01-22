我是廣告 請繼續往下閱讀

精舍精神領袖、佛學暢銷書作家王蕰（本名王江鎮）涉教唆虐死女弟子案，出現新進展。台北地方法院日前裁定，王男旗下3名女護法梁碧茵、游秀鈴、幹子昀停止羈押，分別以70萬元、50萬元、50萬元交保，並限制住居、限制出境出海，同時接受科技設備監控。據了解，梁碧茵已於21日完成交保獲釋；幹子昀則於今（22）日繳納保釋金並完成科控設備裝設後，由法警引導離開法院。面對媒體詢問是否認罪及交保心情，幹女全程未回應，隨後快步上車離去。至於游秀鈴，因尚未辦理交保手續，目前仍暫時羈押於看守所。至於仍在押的「上師」王蕰（本名王江鎮），日前出庭時表達交保意願，表示願提出300萬元作為擔保，並配合法院裁定的任何防逃措施。辯護律師並舉例指出，涉及225億元洗錢案、遭求刑10年的嘉義縣議員蔡政宜，起訴後得以3000萬元交保，質疑「為何王江鎮不行？」不過合議庭對此仍未鬆口；蔡姓死者家屬亦在庭上落淚陳情，請求法院續押。回顧整起案情，事件發生於去年7月24日颱風期間，王蕰疑因不滿女弟子兼會計蔡姓女子帳目不清，假借召開「研討會」名義，指示梁碧茵、游秀鈴、幹子昀等3大女護法，對蔡女施以拍打、長時間跪拜等體罰。蔡女疑因體力不支，在反覆體罰後倒地身亡，事後由住持與信徒將其送回精舍並報警處理。法醫相驗發現，蔡女全身多處瘀傷，死因為橫紋肌溶解症，研判生前曾遭長時間虐待。案件經台北地檢署偵辦後，認定王蕰及女護法等共13人涉犯傷害致死、強制等罪嫌，依法提起公訴。其中，王蕰與梁碧茵、游秀鈴、幹子昀等4人，被認定罪嫌重大且有串供、滅證之虞，自去年1月起收押禁見；案件移審至台北地院後，合議庭自同年3月起裁定續押，期間歷經4度延長羈押，直至今年1月解除禁見，在押時間已逾一年。合議庭審酌審理進度指出，多數共犯及證人已完成交互詰問，重要證人亦已到庭作證，即便仍有逃亡疑慮，亦可透過交保、限制住居及科技監控等替代手段防範，認為已無繼續羈押必要，遂裁准3名女護法交保。