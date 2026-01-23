我是廣告 請繼續往下閱讀

台南楠西清晨7.7最冷！15縣市低溫特報：跌破10度以下

強冷空氣雖然略減弱，但中南部因為「輻射冷卻加成」，截至清晨5時22分，台南楠西區創下此波冷空氣本島最低氣溫7.7度

▲強烈大陸冷氣團來襲，今（23）日各地清晨依舊超級寒冷，最低溫為台南楠西區7.7度。（圖／記者葉政勳攝）

各地氣溫北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

橙色燈號（非常寒冷）的有新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲中央氣象署針對15縣市發布低溫特報，多個縣市低溫跌破10度，民眾外出要留意天氣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

週末終於轉晴回暖！下波冷氣團月底報到

隨著冷空氣減弱，氣溫逐日回升，週末白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷。

下週六晚起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變，民眾要多加留意。