強烈大陸冷氣團來襲，今（23）日清晨最冷出現在台南市楠西區7.7度低溫。氣象專家吳德榮表示，晴朗空氣今天雖然開始減弱，但是中南部輻射冷卻加成，清晨低溫大約是8至10度，預計在週末會開始轉晴回暖，但是早晚溫差依舊很大，民眾還是要注意穿著調整。中央氣象署也針對15縣市發布低溫特報，低溫跌破10度，保暖衣物出門千萬不能少。
台南楠西清晨7.7最冷！15縣市低溫特報：跌破10度以下
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今天清晨觀測資料顯示，強冷空氣雖然略減弱，但中南部因為「輻射冷卻加成」，截至清晨5時22分，台南楠西區創下此波冷空氣本島最低氣溫7.7度，各縣市平地最低氣溫為北部石碇區10度、中部雲林古坑鄉8.3度、東部東河鄉10.3度，整體最低氣溫都落在8度至10度左右。
吳德榮說，今天清晨中南部雲層少，迎風面降水回波多，降雨較明顯；白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今晚、明晨仍偏冷，應注意保暖。各地氣溫北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。
中央氣象署也針對全台15縣市發布低溫特報，包括橙色燈號（非常寒冷）的有新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）的則有台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，民眾外出保暖衣物千萬不能少。
週末終於轉晴回暖！下波冷氣團月底報到
吳德榮說，週末兩天西半部晴朗穩定，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，隨著冷空氣減弱，氣溫逐日回升，週末白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷。到了下週一各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。
至於下一波冷空氣何時來襲，吳德榮提到，下週二的上午東北季風逐漸南下，北、東雲增，晚轉雨，氣溫漸降；下週三北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；下週四至下週六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週六晚起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變，民眾要多加留意。
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
