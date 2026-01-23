美國川普政府本月初在委內瑞拉實施軍事行動，生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，外界普遍預期，委內瑞拉事件將是骨牌倒塌的開端，近日更有外媒引述消息人士爆料，華府正在尋求古巴政府內應，目標是年底前推翻古巴政權。
《華爾街日報》引述知情人士報導，雖然美方尚未擬定方案，要如何結束古巴共產黨將近70年的統治，但在成功罷黜馬杜洛政權後，川普政府大受鼓舞，正積極尋找古巴政府內部可策動人士進行合作，白宮評估也認為，古巴經濟已近乎崩潰，尤其是失去馬杜洛這個重要靠山後，古巴政府比以往任何時候都更加脆弱。
有美國官員透露，1月3日對馬杜洛的逮捕行動之所以順利，是因為委內瑞拉高層有關鍵人士相助，華府正安排與古巴流亡者及公民團體會面，重點鎖定在尋找古巴現任政府內部，是否有人能夠看清時勢，願意與美國達成協議。
川普本月中旬曾於社群平台發文，「強烈建議」古巴最好現在就談判，以免為時已晚，特別是古巴已不再能獲得委內瑞拉的石油或金援。
報導指出，川普政府將推翻古巴共產主義政權，視為重塑西半球國家安全戰略的關鍵考驗，認為美國與委內瑞拉達成的協議取得成功，也能與取代馬杜洛的委內瑞拉代理總統合作，這些都證明美國能夠主導談判。
知情人士並提到，美國情報單位評估，古巴當前經濟已相當糟糕，長期缺乏民生物資、藥品，又經常停電。而且，委國補貼的石油是古巴重要的經濟命脈，現在被切斷，政權力量恐遭削弱，古巴將在石油耗盡後，陷入更嚴峻的經濟停擺。
原文連結：The U.S. Is Actively Seeking Regime Change in Cuba by the End of the Year
