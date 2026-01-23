我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著川普態度轉變，美歐之間緊張緩解，美國股市週四延續前一交易日的漲勢，股市收漲，受美股帶動影響，台股今（23）日開紅上漲42.69點，報31788.77點；台積電也小漲10元報1770元。大盤開紅，上櫃指數也同步開漲，上漲0.91點，報297.82點。權值股全面開高，台積電上漲10元，報1770元；鴻海上漲2元，報225.5元；台達電上漲35元，報1280元；廣達上漲1.5元，報284.5元；聯發科上漲40元，報1525元；富邦金上漲0.7元，報93.7元。外媒報導，本週早些時候，川普與歐洲領導人就格陵蘭島問題發生衝突，導致投資人拋售股票，但週三川普語氣放緩，儘管仍然堅持要控制這塊丹麥領土，但表示不會對歐洲商品徵收關稅，並不會動用武力獲取格陵蘭，受消息提振，股市出現反彈。道瓊工業指數週四收盤上漲306.78點，漲幅0.63%，至49384.01點；標普500指數上漲37.73點，漲幅0.55%，至6913.35點；那斯達克指數上漲211.20點，漲幅0.91%，至23436.02點。小型股羅素2000指數上漲0.8%，創收盤紀錄新高，這是投資人增加風險偏好的跡象。川普態度的急劇轉變令市場迅速鬆了一口氣，週四大型股輝達上漲0.91%，AMD漲1.57%，微軟漲1.58%，蘋果上漲0.28%，Alphabet漲0.75%，Meta勁揚5.66%，特斯拉上漲4.15%。另外，超級財報週熱度逐漸增溫，企業揭露消費者需求、成本壓力，以及充滿震盪的總體經濟環境，如何影響其年底表現。多數美股七雄（Magnificent Seven）將在下週公布財報，有鑑於估值已相當昂貴，人們將密切關注這些企業還有多少成長動能。最新發布的經濟數據也同樣支撐股市走高。美國個人消費支出（PCE）物價指數顯示，11月及10月消費者支出均強勁增長，經濟有望連續第三季強勁增長。另一項數據顯示，上週首次申請州失業金人數增幅低於預期。此外，2025年第三季美國經濟年化後季增率小幅上修至4.4%。