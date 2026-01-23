2026屏東燈節將從今（23）日登場，屏東縣政府表示，今年打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪，燈節結合今年馬年意象，將有獨角獸主題燈，縣長周春米也搶先在官方臉書曝光試燈照。《NOWNEWS今日新聞》整理4大燈區亮點、開幕活動、小提燈發放與交通資訊、免費接駁等一次看。
2026年屏東燈節打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪。其中號稱今年佔地最廣的「縣民公園燈區」，主燈「山之光」將大武山壯闊意象化為光影藝術，以屏東之巔——大武山為靈感起點，象徵「族群的起源、萬物的起源、四季的起源」。
旁邊更有「夢幻獨角獸」展開雙翼迎接遊客，搭配周邊的8大主題燈飾與光影隧道。另外，2026年1月24日的晚間7點，於屏東縣民公園三層水池更將施放180秒煙火秀。
至於「萬年溪」，則將溪流打造成展區，多種不同姿態的馬匹意象燈飾，營造出萬馬奔騰意象，萬年溪景觀橋更化身為夢境銀河。「勝利星村展區」更是以花為主題打造出夜間盛放的繽紛花海，還有旋轉水晶燈。今年燈區還延伸至「內埔龍頸溪」，以客家特色主題燈飾為主。
🟡2026屏東燈節資訊一覽：
日期：2026年1月23日～3月1日
亮燈時間：每日17:30～22:00
四大燈區：縣民公園、萬年溪、勝利星村、內埔龍頸溪（客家燈區）
🟡「2026屏東燈節」煙火施放：
日期：2026年1月24日（星期六）
時間：晚間7點，當日𝟱點開放觀眾入場，請依工作人員指示依序入場
地點：屏東縣民公園三層水池
亮點：將有180秒璀璨煙火
表演卡司：將有人氣天團玖壹壹、陳孟賢與原住民歌后桑梅絹等
🟡「2026屏東燈節」小提燈發放：
今年首度曝光便引發話題！「馬耀風情小提燈」採用現代感的風琴摺紙設計，線條簡約俐落，搭配溫潤的黃光 LED燈，呈現精緻的復古美感。
提燈發放三梯次：
1月23日：下午5時在縣民公園燈區首波發放
2月13日～15日：上午10時至發完為止，於屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。
2月19日～21日：下午5時於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。
🟡「2026屏東燈節」交通資訊：
📍縣民公園燈區：
▪️台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車
▪️公車：515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向) 於復興國小站下車後步行至屏東縣民公園；506、 506A屏東假日觀光公車於屏東縣民公園站下車(506A僅假日行駛)
▪️YouBike：台糖復興路口、縣民公園機車停車場
📍萬年溪燈區：
▪️台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站
▪️公車：505（往永大路方向）復興圖書館下車、8048(往捷運都會公園站)自由路(建華一街口)下車、 506、513、515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向)南區市場下車
▪️YouBike：市立復興圖書館、復興公園、勞動暨青年發展處、屏東玉皇宮
📍勝利星村燈區：
▪️台鐵：屏東火車站，出站後沿中山路步行至勝利星村
▪️公車：515、506號公車(往廣勝路方向)，於「勝利星村站」下車
▪️屏東假日觀光公車：506A號公車，往總圖方向於「勝利星村」下車
▪️YouBike：屏東市極限運動場、勝利星村停車場、中山蘭州街口
📍客家燈區
▪️台鐵：屏東火車站步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車
▪️公車：1773、1780、8231、8232、8233、8235、8236、8237、8238、8239、8240號公車(往內埔方向)，於「內埔站」下車
🟡「2026屏東燈節」免費接駁車：
屏東燈節將有兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛（除夕及初一停駛），路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15-20分鐘一班車。
另外一條則為屏東轉運站直達客家燈區的路線，每30-40分鐘一班車，春節期間將加碼雙層巴士（除夕及初一停駛）。
📍路線一：屏東轉運站-萬年溪燈區-縣民公園燈區-勝利星村燈區
▪️接駁班距：首班車17：00、末班車22：00，約15-20分鐘一班車
▪️停靠站：(1)屏東轉運站下車處(2)萬年溪燈區(縣府勞青處辦公大樓前)(3)縣民公園燈區 (4)幸福公園 (5)勝利星村 (6)移民署站
▪️無障礙接駁車：17:00、18:30、19:45、21:00，共4班次
📍路線二：屏東轉運站-龍頸溪公園內民生路段
▪️接駁班距：首班車17：00、末班車21：00，約30-40分鐘一班車
▪️停靠站：(1)屏東轉運站下車處 (2)龍頸溪公園內民生路段
資訊來源：2026屏東燈節、周春米臉書
