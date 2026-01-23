男神高以翔2019年11月27日凌晨在陸綜錄影現場昏厥倒地，心跳一度停止，緊急施作CPR後回復心跳被送往醫院，然而最終仍然搶救無效過世，享年35歲。黑人（陳建州）近日前往位於新北金山的金寶山墓園探望老友高以翔，並與高以翔1:1的紀念銅像合影，勾起不少人的思念與傷感。
黑人昨（22）日在IG限時動態上傳一張照片，他親自赴金寶山高以翔的墓園弔唁故友，並在高以翔等比例的紀念銅像前留影，配文寫下：「We miss you.」可見高以翔長眠處還有聖誕樹、疑似卡片和禮物等悼念物品。
高以翔銅像揭幕儀式動容落成 家人好友獻花緬懷永恆思念
2022年9月21日，家屬選在高以翔冥誕前一天，在高以翔的長眠之地「金寶山 名人碑林區」舉辦銅像揭幕儀式，該銅像以高以翔單手抓籃球、正要過人的姿態和樣貌，以1：1的比例耗時2年製作完成，無論是髮型、西裝的版型甚至是動作，都經過高家人和設計師反覆溝通、討論，成品精細的程度，連鬍渣做得都栩栩如生。
揭幕儀式當天，高以翔的至親好友皆前往現場致意，由高以翔的摯友毛加恩，以及時尚品牌的共同創辦人James Lu一起為銅像揭幕，黑人則代表致詞，高以翔的父母親也來到現場跟大家一同參與，場面令人動容。
高以翔爸爸在致詞時，以3個人生階段、不同的生活事件娓娓道來高以翔一路以來從一而終的善良細膩、責任進取和溫柔貼心，甚感欣慰的同時感謝他這一生的付出與陪伴。儀式的最後，在場的每一位親友一人手持一朵白玫瑰至銅像前致意獻花，表達對高以翔無盡的思念。
資料來源：陳建州 Blackie Chen IG
