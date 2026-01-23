氣象專家林得恩表示，強烈大陸冷氣團白天起會開始減弱，氣溫會逐漸回暖，不過受到輻射冷卻接手影響，清晨夜晚仍舊偏冷，尤其是中南部日夜溫差達到10度，早出晚歸要留意保暖，下周二又有一波冷空氣南下，屆時北東地區略降溫轉雨。
冷氣團減弱回暖！清晨夜晚留意輻射冷卻
林得恩在粉專「林老師氣象站」預報指出，今日清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，臺灣苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦為寒冷。白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升；但要注意的是輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大。
最低溫預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區攝氏11至13度，臺中以南、臺東及澎湖地區攝氏13至15度，金門及馬祖地區也只剩6至8度。沿海、空曠及近山區低溫還會再更低一些，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。
週末水氣減少！下周二冷空氣南下又變天
另一方面，由於環境風場也漸轉為偏東風到東南風，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會。下一波冷空氣南下，預估在下周二（27日）前後，強度為東北季風增強等級。
天氣風險分析師黃國致說，下周二至下周三（27-28日）受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北臺灣溫度下降明顯，日間高溫可降至16-17度，中、南部受影響較小。下周四（29日）東北季風稍減弱，各地回暖天氣轉好。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk、氣象專家林得恩
