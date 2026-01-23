艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101進入倒數1天，他稍早在IG分享受訪內容，回憶一次至今仍讓他覺得「超現實」的城市攀爬經驗，當時他在美國紐澤西市徒手攀上一棟位於紐約市對岸的摩天大樓，原本預計日出行動，卻因時差加上現場氣氛過度緊張，半夜睡不著，乾脆凌晨一點多直接摸黑開爬，途中甚至有住戶從屋內跟他自拍，最後還在大樓外側打開睡袋過夜，連他自己都形容那是一段瘋狂又超現實的回憶。
霍諾德半夜1點爬大樓 越爬越毛：有人跟我自拍
艾力克斯霍諾德接受Fitz Cahall的訪問，回憶起過去在美國紐澤西市徒手攀爬一棟摩天大樓，當時正值《徒手攀岩》巡迴期間，建築位在紐約市對岸，因為計劃低調，他原本打算在日出時開始，但因為時差加上周遭人員過度緊張，半夜睡不著的他，乾脆凌晨一點多直接走出飯店，摸黑開始攀爬，希望能在大家醒來前結束。
他說那次行動算是「半官方」，大樓業主口頭同意，但是否真的通知住戶，他自己也不確定，這讓他一路爬得心裡怪怪的，畢竟那是一棟住宅大樓，半夜從別人家窗外經過怎麼想都不太對；過程中甚至有人醒著，隔著窗戶直接跟他自拍，霍諾德笑說：「真的超怪，就是有點超現實」。
霍諾德露宿摩天大樓外面 自豪是瘋狂又很棒的回憶
後來外牆因為下過雨變得潮濕，他繞到建築側邊，在一個空調通風口旁坐下，吹著暖風，看著曼哈頓上空的雷雨，一直等到天亮，最後才由人員搭電梯把他接走。他笑說，自己基本上就是在一棟大樓側邊臨時露宿過夜，荒謬卻也是難得的回憶。
這次艾力克斯霍諾德將挑戰攀登台北101，近日已展開試爬作業，練習過程同樣成為焦點，不少大樓內部人員與遊客都把握機會與他自拍合影；只要有空檔，霍諾德也會對鏡頭揮手致意，對這樣的關注場面早已習以為常。
克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日本週六上午9點挑戰徒手攀登台北101，全程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，他已在19日上午11點試爬，周邊有許多工作人員，包含技術、拍攝、維安團隊，吸引許多觀眾旁觀，他是否會在當天真正以「0裝備」方式挑戰，官方也未進一步說明，最終形式將在直播當天揭曉。
IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
艾力克斯霍諾德接受Fitz Cahall的訪問，回憶起過去在美國紐澤西市徒手攀爬一棟摩天大樓，當時正值《徒手攀岩》巡迴期間，建築位在紐約市對岸，因為計劃低調，他原本打算在日出時開始，但因為時差加上周遭人員過度緊張，半夜睡不著的他，乾脆凌晨一點多直接走出飯店，摸黑開始攀爬，希望能在大家醒來前結束。
他說那次行動算是「半官方」，大樓業主口頭同意，但是否真的通知住戶，他自己也不確定，這讓他一路爬得心裡怪怪的，畢竟那是一棟住宅大樓，半夜從別人家窗外經過怎麼想都不太對；過程中甚至有人醒著，隔著窗戶直接跟他自拍，霍諾德笑說：「真的超怪，就是有點超現實」。
霍諾德露宿摩天大樓外面 自豪是瘋狂又很棒的回憶
後來外牆因為下過雨變得潮濕，他繞到建築側邊，在一個空調通風口旁坐下，吹著暖風，看著曼哈頓上空的雷雨，一直等到天亮，最後才由人員搭電梯把他接走。他笑說，自己基本上就是在一棟大樓側邊臨時露宿過夜，荒謬卻也是難得的回憶。
這次艾力克斯霍諾德將挑戰攀登台北101，近日已展開試爬作業，練習過程同樣成為焦點，不少大樓內部人員與遊客都把握機會與他自拍合影；只要有空檔，霍諾德也會對鏡頭揮手致意，對這樣的關注場面早已習以為常。
克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日本週六上午9點挑戰徒手攀登台北101，全程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，他已在19日上午11點試爬，周邊有許多工作人員，包含技術、拍攝、維安團隊，吸引許多觀眾旁觀，他是否會在當天真正以「0裝備」方式挑戰，官方也未進一步說明，最終形式將在直播當天揭曉。
IG
看更多艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）爬台北101新聞：
美國攀岩傳奇霍諾德24日徒手爬台北101！轉播平台、人物介紹一覽