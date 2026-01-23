我是廣告 請繼續往下閱讀

佳世達昨日宣布，以32億元購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權，跨入聲學高價值產業鏈，消息激勵佳世達今（23）日開盤急拉漲停，衝上28.2元，成交量已破萬張，早盤有超過7000張排隊等買。佳世達今日早盤即衝上漲停，鎖死在28.2元，拉出一根漲停，早盤持續湧入買盤，可見因其收購消息氣勢之旺。佳世達科技昨日董事會通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科控股股份有限公司約35%股權。藉此投資案，跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。佳世達董事長陳其宏表示，此次投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。