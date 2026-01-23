2026馬年刮刮樂日前全員到齊上架開賣，為倒數而來的過年預備買氣，已經有許多人忍不住搶先試試手氣，包括1200萬大吉利頭獎都已經有越南移工刮中，非常的幸運。《NOWNEWS》記者也在日前報導馬年刮刮樂介紹之後，也到彩券行試試手氣，順便看看今年的選號規則「沒中獎的隔壁有高機率中獎，三連號不會槓龜」是否還是吻合，結果令人意外，選號規則根本沒有絕對！
台彩馬年刮刮樂10款上架販售！賺錢率最高3張公開
每年到了這個時候，台彩都會推出全新款的生肖年刮刮樂，日前搭配第二波新款，包括新春限定的「2000萬超級紅包」等10款都到齊在彩券行上架開始販售，其中不乏已經有2000萬超級紅包10萬元獎項有人刮出，甚至有越南移工超好運，刮中面額1000元的「1200萬大吉利」頭獎，這款刮刮樂的頭獎已經至少僅剩7張。
許多人最苦惱的就是「刮刮樂這麼多款，我到底要買哪張才對？」根據台彩公布的數據來看，2026年的新款刮刮樂，賺錢率最高的3款分別為售價300元的「海底大尋寶」以及1000元的「1200萬大吉利」，這兩張的賺錢率都有19%以上；而200元的「金好鑽」則也有19%的賺錢率。
2026年馬年刮刮樂實測！選號規則殞落「沒有絕對」超意外
《NOWNEWS》記者直接日前也到彩券行實測購買6張「海底大尋寶」以及1張「1200萬大吉利」，除了看是否能幸運中獎賺錢之外，也看看去年瘋傳的選號規則能不能延續。在中獎結果方面，海底大尋寶總計6張中4張，金額分別為300元2張、600元1張、1000元1張，以該款刮刮樂中獎率36%來說記者幸運力爆棚，其中2張中獎金額超過成本；而1200萬大吉利則是中獎2000元，也是有超過成本，真的小確幸。
而記者這回買刮刮樂是依照去年網路瘋傳的選號規則，也就是「沒中獎號碼隔壁大機率會中獎，三連號必定中一張」，其中「海底大尋寶」選擇兩組1、2、3以及67、68、69，其中1號、3號、68、69中獎，都有符合規則；1200萬大吉利則是選朋友槓龜9號的隔壁10號幸運中獎，同樣符合規則。
原本以為今年刮刮樂選號規則跟去年相同，沒想到朋友買中獎率超過50%、200元「金好鑽」3連號，結果三張竟然都槓龜，記者都感到超意外，網路瘋傳的「三連號不會槓龜」根本沒有絕對，更何況這是總中獎率超過50%的刮刮樂款式，比記者自己購買的「海底大尋寶」都還高出許多，證明刮刮樂真的是運氣遊戲，不存在什麼選號規則，會中就是會中。
中獎率不等於回本率「一堆人搞錯」！刮刮樂期望值全是負數
然而記者也要提醒讀者一件非常重要的觀念，刮刮樂「中獎率並不會等於回本率」，很多人挑選刮刮樂總是喜歡買高中獎率的以為容易中獎等於回本，但這並不然。原因是因為刮刮樂無論哪一款，期望值全部都是負數，簡單來說就是你越刮就會越輸，中獎機率就算很高，也可能是中到沒回本的獎項。
例如每年都會推出的生肖「金X獎（今年為金馬獎）」刮刮樂，雖然號稱中獎率100%，但是100元的獎項超級多，整體回本率只有38.44%、賺錢率14.44%；還有像是2000萬超級紅包也是，中獎率雖然有69.33%，但回本率也只有29.33%、賺錢率更是只有10.29%，都是非常低，少數人才有賺錢的機會。只能說，逢年過節人人都想試手氣，但千萬不要過度著迷啊！
資料來源：台彩官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收。另外，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。
