我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩馬年刮刮樂10款上架販售！賺錢率最高3張公開

賺錢率最高的3款分別為售價300元的「海底大尋寶」以及1000元的「1200萬大吉利」

而200元的「金好鑽」則也有19%的賺錢率。

▲2026年馬年刮刮樂10款一次看，賺錢率最高的3款分別為300元「海底大尋寶」、1000元「1200萬大吉利」以及200元「金好賺」。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年馬年刮刮樂實測！選號規則殞落「沒有絕對」超意外

以該款刮刮樂中獎率36%來說記者幸運力爆棚，其中2張中獎金額超過成本；而1200萬大吉利則是中獎2000元，也是有超過成本，真的小確幸。

▲記者實測購買2組3連號「300元海底大尋寶」，最終中獎4張，金額為2200元，小賺400元。（圖/記者張嘉哲攝）

▲記者實測刮刮樂1200萬大吉利，買下朋友沒中的9號隔壁10號，幸運在第一區中獎2000元。（圖/記者張嘉哲攝）

也就是「沒中獎號碼隔壁大機率會中獎，三連號必定中一張」

沒想到朋友買中獎率超過50%、200元「金好鑽」3連號，結果三張竟然都槓龜，記者都感到超意外，網路瘋傳的「三連號不會槓龜」根本沒有絕對，

▲記者朋友挑戰200元金好鑽3連號一組，沒想到哭了，竟然一張都沒中，不符合「三張連號至少中1張」的規則。（圖/記者張嘉哲攝）

中獎率不等於回本率「一堆人搞錯」！刮刮樂期望值全是負數

刮刮樂「中獎率並不會等於回本率」

原因是因為刮刮樂無論哪一款，期望值全部都是負數

還有像是2000萬超級紅包也是，中獎率雖然有69.33%，但回本率也只有29.33%、賺錢率更是只有10.29%