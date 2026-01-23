我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品保協會公關主委李奇嶽。（圖／品保協會提供）

近期社群平台瘋傳一則警告，指稱「到越南旅遊若未隨身攜帶護照，會被直接開罰100萬越南盾」，讓不少準備出國的旅客瞬間緊張。實際查證後發現，相關規定確實存在，但網路流傳的說法過於簡化，並非一律固定重罰，而是依照不同情境進行裁量處分。對此，品保協會指出，越南確實已正式實施相關法規，並非空穴來風。協會也呼籲，旅客在越南外出時，務必提高證件意識，至少應備妥護照正本，或攜帶影本、手機掃描檔，以利臨檢時溝通查驗，避免不必要的麻煩。品保協會公關主委李奇嶽說明，越南政府於2025年10月30日發布《第282/2025/NĐ-CP號法令》，並自同年12月15日起生效，內容涵蓋治安、社會秩序及出入境管理等行政違規事項，目前（2026年1月）已屬有效法規，旅客確實需要遵守。依據法令第21條規定，外國人在越南境內活動時，若未隨身攜帶護照或有效國際旅行證件，且在被要求查驗時無法即時出示，處分方式為「警告或罰款」，金額介於30萬至50萬越南盾（約新台幣360至600元），並非網傳的固定100萬盾。不過，同條文第2項也指出，若遭警方或移民單位查驗時仍無法出示證件，即使實際上有護照，也可能被處以50萬至200萬越南盾（約新台幣600至2,400元）不等的罰款。這正是社群影片常將不同違規情境混為「一律罰100萬盾」的主要原因。李奇嶽最後提醒，實務上是否開罰，仍會視查驗地點、時間、是否涉及其他違規行為而定，例如交通臨檢、夜間稽查、居留登記不全等。最保險的做法仍是隨身攜帶護照正本，若擔心遺失，可備妥影本或手機掃描檔輔助說明，但須注意影本並非正式證件，僅能降低溝通成本，無法保證完全免罰。