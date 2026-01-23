我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，但傳出有中執委質疑，台南此次初選藍白介選嚴重，而黨主席賴清德則稱，是否有介選，他心中非常清楚。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日表示，藍白早就在介選，而賴主席的意思是民調要繼續精進。民進黨中執委黃守達日前在中執會表示，相較高雄、嘉義，台南的藍白介選情況嚴重；賴清德則裁示，對於是否存在國民黨介選，他心中很清楚，但仍未否定初選結果，而是裁示在不干擾競選步調的前提下，於適當時機進行研究與檢視。徐國勇上午陪同總統賴清德出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，會前受訪時表示，藍白介入不是現在才開始，他們早就在介入，民進黨有各個方式，包括排藍、用加權，對比本身就是排藍，「其實我們的民調公平、公開、公正，沒有任何問題」。徐國勇提到，各種民調會再繼續地精進，每個民調公司都是一樣，民調是一個社會科學，社會科學就是沒有絕對性，太陽從東邊出來，不管到東半球、西半球、北半球、南半球、哪一個國家都一樣，可是社會科學就會有誤差，就會不一樣。徐國勇比擬，有的國家有通姦罪，有的國家就沒有通姦罪；有的國家可以同性婚姻，有的國家就沒有，這就是社會科學不一樣。他說，社會科學在基本上，民調就是屬於裡面的一部分，要不斷地精進，「主席的意思是這樣子」。另外，就黨工年終薪水上，民進黨預計發放1.5個月，徐國勇表示，會維持原來的，但財務部還沒有把公文送給他，他還沒看到。徐國勇提到，會維持所有黨務工作人員最大的利益，也會想辦法，尾牙會讓大家有一個好好的抽獎紅包，會讓每一個人都能夠滿意的紅包，「應該是相當滿意的一個紅包，每一個人都有，全部都有」。