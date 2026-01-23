我是廣告 請繼續往下閱讀

為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自乘車日3月3日起(開放訂票首日為2月3日)，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客(依身分證字號、護照號碼或統一證號計算)每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇。台鐵表示，本次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車(含連假加班車及花東地區實名訂票)以及兩鐵列車：旅客完成訂票後，至本公司售票窗口、自動售票機、超商(統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商)等通路，均可依調整後之張數上限取票。另「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日(含)以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理，請旅客多加留意。