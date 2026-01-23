台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」28歲韓籍成員安芝儇（小安），除了有一張精緻五官，身高170公分的她，光腿長就有100公分，近乎完美的身材比例連女生都傾慕，有「最強外掛」封號。安芝儇日前參加澎湖大型路跑活動，事後分享多張照片，無懈可擊的體態讓PTT鄉民大呼：「本人比AI美太多是怎回事？」
安芝儇路跑秀神仙身材 PTT鄉民：不用修圖就很美
安芝儇昨（22）日在IG上傳參與「年年有魚」主題路跑的側拍照，只見她綁單邊魚骨辮，穿大會提供的短上衣搭配黑色貼腿褲，凹凸有致的身材曲線畢露，加上牛奶色肌膚和清甜笑靨，讓人為之驚嘆。
有鄉民把安芝儇路跑的照片放上PTT，引發熱烈迴響，眾人驚呼：「這什麼神仙身材」、怎麼可以有人那麼美」、「安小豬是最強韓援」、「暈了」、「這身材前凸後翹」、「其實不用修圖就很漂亮」、「該有的都有，真的好美！」
女神大讚澎湖美景、熱情民眾 拉釣桿表情扭曲可愛
安芝儇在配文寫下：「我在澎湖的第一場馬拉松，一大早的澎湖真的很漂亮，沿路的加油聲超大聲、超有感覺。希望今年大家都身體健康、跑得開心！」粉絲留言：「根本仙女下凡」、「小安加油！成為啦啦隊的傳說吧」、「太扯」、「不是，本人比AI美太多是怎回事！」
此外，安芝儇還在Threads分享一段釣魚影片，但她釣的是澎湖白沙鄉岐頭社區的「玳瑁石斑」雕像，可見她穿一身冬衣，雙手作勢拉扯釣桿，臉上表情微扭曲，模樣相當搞笑。
안지현 IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
安芝儇昨（22）日在IG上傳參與「年年有魚」主題路跑的側拍照，只見她綁單邊魚骨辮，穿大會提供的短上衣搭配黑色貼腿褲，凹凸有致的身材曲線畢露，加上牛奶色肌膚和清甜笑靨，讓人為之驚嘆。
有鄉民把安芝儇路跑的照片放上PTT，引發熱烈迴響，眾人驚呼：「這什麼神仙身材」、怎麼可以有人那麼美」、「安小豬是最強韓援」、「暈了」、「這身材前凸後翹」、「其實不用修圖就很漂亮」、「該有的都有，真的好美！」
安芝儇在配文寫下：「我在澎湖的第一場馬拉松，一大早的澎湖真的很漂亮，沿路的加油聲超大聲、超有感覺。希望今年大家都身體健康、跑得開心！」粉絲留言：「根本仙女下凡」、「小安加油！成為啦啦隊的傳說吧」、「太扯」、「不是，本人比AI美太多是怎回事！」
此外，安芝儇還在Threads分享一段釣魚影片，但她釣的是澎湖白沙鄉岐頭社區的「玳瑁石斑」雕像，可見她穿一身冬衣，雙手作勢拉扯釣桿，臉上表情微扭曲，模樣相當搞笑。