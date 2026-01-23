我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調在偵辦「台版地面師」不動產詐騙案時，竟意外追出重大案外案。新北市新店戶政事務所基層人員王子誼遭北檢查出，自民國103年至113年間，涉嫌收受建設公司、土地開發及二胎業者賄賂長達11年時間，且非法查詢並外流特定不動產所有人與繼承人個資，作為都更及土地開發用途，總不法所得逾1114萬元。北檢今（23）日偵查終結，依《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《個人資料保護法》、洩密罪及洗錢罪起訴王女，並依《國民法官法》規定，將全案移請台北地方法院國民法官法庭審理。檢方說明，今年1月1日起，《國民法官法》適用範圍擴大，納入最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，其中就包括重大貪汙案件。王子誼案也因此成為全國首件適用國民法官制度審理的貪汙案件，後續審理結果備受關注。至於涉案行賄的建設公司、土地開發及二胎業者共16人，因不屬《國民法官法》適用範圍，檢方已另案持續偵辦。北檢指出，本案源於調查局偵辦「台版地面師」詐騙集團，該集團勾結雙北市多名里長，偽造代筆遺囑，向地政機關詐取11名獨居老人的不動產繼承過戶，3年間不法獲利逾億元。台北地院日前已依詐欺、貪汙等罪，重判詐團首腦蔡尚岳14年徒刑、知名律師蔡鴻燊25年徒刑，並追徵未扣案犯罪所得；全案目前上訴中，由高等法院審理。檢方進一步指出，偵辦該案期間，曾約談王子誼但未起訴，後續擴大清查才發現，多家業者長期行賄王女，要求她利用戶政資訊系統查詢特定不動產所有人、繼承人及戶籍資料。王女再將資料整理成文字檔，或翻拍戶籍謄本照片，透過手機通訊軟體回傳業者。檢方認定，王女與業者約定，以每筆2000至4000元的一般案件費用，或特定不動產繼承人個資每筆1萬至1萬2000元方式收賄，並期約分潤未來土地開發服務費，累計收賄金額高達1114萬973元。檢方認為，王女長期濫用職權，將戶政系統淪為特定業者牟利工具，不僅破壞公務體系廉潔，也重創民眾對戶政制度的信任，情節重大，依法起訴並請求法院從重量刑。