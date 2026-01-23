為翻轉過去「青春動滋券」領用率不佳的困境，自115年（2026年）起，政策將全面轉型為全齡化的「運動幣」，新制將原本鎖定青年族群的補助擴大至年滿16歲以上國民皆可參加抽籤，預計發放60萬份、每份面額500元；除了延續原有「做運動」與「看比賽」的全額抵用項目，更首度開放「添裝備」類別（抵用上限200元），盼能透過多元消費路徑，解決領券率質疑並全面帶動國內運動產業新動能，也避免領券後只是純購物消費的情況。然而雖然此政策是一番美意，但外界仍質疑有普及率不高之問題，因我國16歲人口以上有大概2000萬人，如此算起來中籤率僅「3%」，若符合資格者都有意願，能享受此福利的民眾恐怕只是少數。
運動幣取代青春動滋券 新增「添裝備」設計
運動幣前身是青春動滋券，關於外界「領券率」太低的質疑，李洋也在行政院院會上做出回應，他坦言青春動滋券在112-114年的領用率確實不高，因此今年也新增了「添裝備」的使用設計，並設定200元的上限，希望大家可以去現場看比賽、感受運動魅力，以及做運動讓身體更健康，提升全民和全齡參與運動。
如李洋部長所說，運動部為落實全民運動政策目標，自115年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放60萬份， 每份面額500元，發放對象為年滿16歲以上國民皆有資格登記參加抽籤。運動幣政策將於115年第一季正式上路，抵用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」抵用類別外，為兼顧產業均衡發展，此次新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元。
為何設置200元購買裝備上限？避免淪為「買鞋券」
過去動滋券常被詬病淪為「買鞋券」，民眾大型運動連鎖店購物，變成推動消費，而不一定能規展社會運動氛圍。一領券因此李洋部長也提到，「添裝備」上次動滋券在裝備購買上並無設上限，但這次最高可抵200元，主要是仍希望引導實際運動參與，避免過於集中在「添裝備」上。
中籤率僅3%？運動幣恐普及率遭質疑
在部會上也有媒體質疑，「本次運動券只發60萬份，但16歲以上人口卻大概有2000萬人，如何帶動整體運動氣氛？有無具體政策手段？」對此，李洋部長回應並不多。運動部官網訊息指出，表示期待民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等。「做運動」、「看比賽」類別可500元全額抵用，期透過政策引導，促進運動產業，打造人人可參與的優質運動環境，帶動運動產業新動能。
然而，中籤率僅約3%。這意味著高達97%的民眾將無法享受此項福利。如此低比例的覆蓋率，可能導致政策被民眾視為「大樂透」而非「全民福利」，恐怕難以建立穩定的運動消費預期。
運動幣預算來自運動發展基金，屬於公共資源，當受益者僅侷限於極少數「幸運兒」時，如何說服廣大未中籤者政策具備公平性，是運動部首要面對的輿論壓力。
