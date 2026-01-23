我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日開紅上漲42.69點，報31788.77點，早盤一度走高正式衝上32000點大關，最高來到32042.44點，不過盤面因獲利了結賣壓湧現翻黑，午盤再度翻紅走高，大漲逾200點，報31947.04點；台積電上漲10元，報1770元。上櫃指數上漲1.53點，報299.35點。午盤權值股漲跌不一，台積電上漲10元，報1770元；鴻海下跌1元，報222.5元；台達電上漲20元，報1265元；廣達下跌3元，報280元；聯發科衝上漲停板，鎖死在1630元；富邦則上漲0.1元，報93.1元。觀察盤面焦點，聯發科成今日盤面最強指標，早盤即強攻漲停板1630 元，成為支撐大盤站上3萬2的首要功臣。股王信驊早盤飄破9000元關卡，一度攻上9175元，也再度寫下股王傳奇，截至午盤報8900元，大漲200元。記憶體族群南亞科、威剛等出關解除處分後恢復正常交易，吸引大量資金湧入，股價大幅波動；晶豪科早盤一度急拉漲停，但隨即回落，跌落至盤面以下，午盤下挫逾3%。市場分析，隨著加權指數站上3萬點，7000億以上的量能已成常態，目前的「巨量震盪」被視為高檔換手，只要守住關鍵支撐，多頭格局尚未破壞。