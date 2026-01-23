我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CHARGESPOT 推出限時活動，免費註冊完成登錄即可抽「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題 T 恤；現場設置 7 座主題借電站，並提供臺南都會公園 30 分鐘免費租借。（圖／ CHARGESPOT 提供）

Pokémon GO 10週年重回臺南都會公園，繼2018年Pokémon GO 選擇臺南都會公園作為專 屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》也再度回來了！臺南市長黃偉哲表示，2月20日至2月22日三天活動中，民眾除了可以在活動主會場臺南都會公 園看到三大主題棲息地，還會有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會。而夜間也有首次規劃的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。CHARGESPOT 作為本次活動的合作平台，推出期間限定活動，自 1 月 9 日至 1 月 31 日止， 只要免費註冊成為 CHARGESPOT 用戶並同時完成活動登錄，即可參加抽獎，有機會獲得「 Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題 T 恤。同時，CHARGESPOT 也將於活動期間，在現場設置 7 座活動主題借電站，並於借電站外觀呈現「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」主題視覺，提供訓練家清楚、便利的補電指引；活動期間於臺南都會公園現場租借行動電源，更可享有 30 分鐘免費優惠。透過共享電力服務導入大型實體活動場景，CHARGESPOT 期望成為訓練家探索冒險時，即時便利的電力補給夥伴，讓玩家專注投入遊戲體驗，不再受限於電量焦慮。本次活動主會場白天票價新台幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。而有別以往僅有的白天活動，活動三天的夜晚首次舉辦了「超級之夜」，民眾只 要在購買白天票券同時，另外加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品 ，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演。限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤也將在活動會場開放購買！只要在活動現場購買「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤，即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具 的禮品卡！臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，這次活動的精彩度有別以往，除了在臺南都會公園呈現三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，觀光旅遊局也調查了一些活動期間的優惠商家，讓全球訓練家在臺南全區體驗遊戲同時，也可以 用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於臺南的味道。