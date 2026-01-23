我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今天清晨實地前往大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，並以行動破除謠言。（圖／南方問政辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天在臉書分享清晨跑行程拍下的日出照，卻遭多個帶有明顯政治色彩的社群專頁刻意扭曲內容，硬把「旭日」錯指為「夕陽」，企圖帶風向攻擊賴瑞隆。對此，高雄市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今（23）日清晨實地前往大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，並以行動破除謠言。在地出身、林園大寮區參選人洪村銘手拿羅盤實測方位率先還原，賴瑞隆昨日一早即出席在地行程，助理捕捉到他在晨曦下的照片，作為貼文向市民誠摯問早。未料，如此單純的照片，卻遭藍白側翼集體編故事。他反諷，從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，亦小看高雄人的智慧。第三選區參選人蔡秉璁則舉著手機以街景實測。他指出，只要打開地圖，即可看出照片中的陽光是從東向西照射。直言網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。而如此不斷借題發揮的行為，也代表特定陣營意圖複製「韓流」的假資訊戰法已經開始了。第四選區的參選人尹立則手拿「尖叫雞」道具。他說，會在清晨七點出現在現場迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事。他打趣道，早上只有雞會叫，沒有雞排吃。點破網軍一貫「不查證先抹黑」的套路。同為第四選區的黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」。她說，第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，接著整排側翼打卡上線，彷彿把地球自轉方向重新定義一次。直批側翼造謠臉不紅氣不喘，把假的講成像真的，什麼都能拗。第九選區的參選人蘇致榮指出，側翼硬要指鹿為馬，這正是標準的協同作戰假消息。他質疑，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真的住在高雄嗎？看過高雄清晨的天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？亦強調這些行為高雄人吞不下去。第十選區參選人黃敬雅則重砲指出，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講。她直言，一群可能連林園、大寮在哪都不知道的人，長年住北部，連東西南北都分不清，憑什麼跑來教高雄人看太陽？呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。六位議員參選人共同指出，民進黨週三才正式提名賴瑞隆；週四多個側翼粉專便立刻啟動系統性抹黑，從地理到天文全部能胡扯，顯見理性認真專業的賴瑞隆已讓藍白紅陣營產生巨大壓力。反酸網軍不只管到海邊，還要管到天上，連「太陽」都能被當作成負面素材，堪稱年度鬧劇。也呼籲，特定網軍應立即停止惡意攻擊，也相信理性、有智慧的高雄市民絕不會接受只有抹黑、沒有政策的選戰手法。