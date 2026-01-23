我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台中市長參選人何欣純日前在市長盧秀燕面前公開宣布，自己若當選將普發現金，引起地方熱議，認為政見的殺傷力太大，未來藍營對手恐不得不跟進。立法院副院長江啟臣今天到菜市場發春聯時，強調每個人對市政有不一樣想法，都應受到尊重，但最清楚中市府財政的人是市長盧秀燕，市政建設應以市民需求為最優先考量。綠營徵召的何欣純，自從19日當著盧秀燕的面喊「我選上市長會普發現金」，在地方引起熱烈討論，有人酸這是當初盧秀燕頻頻喊話中央普發現金的迴力鏢，也有人預言這項政見殺傷力太大，未來藍營無論是江啟臣或楊瓊瓔出線，將不得不跟進。江啟臣今（23）日一早到清水區第一公有市場發春聯，果然被問及普發現金一事，江啟臣表示，每個人對市政有不一樣想法，都應該被尊重，最重要的是「市政建設要以市民的需要，做為最優先考量」，現在最清楚台中市政府財政的人，是台中市長盧秀燕和市府團隊，之前盧秀燕已很清楚地對外表達目前狀況與看法（指中央若能依照國民黨版的《財劃法》撥給台中幾百億元，才有機會普發現金）。