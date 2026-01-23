我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少年警察隊舉辦「消安HERO校園行動GO」體驗活動，邀請多名學生走入警察日常，透過一系列有趣、生動的情境遊戲。(圖／高市警局少年隊提供)

高市警局少年警察隊22日攜手高雄市博愛青商會、三民第二分局、高雄市消防局大昌分隊共同舉辦「消安HERO校園行動GO」體驗活動，假高雄市三民區光武國小舉行，邀請多名學生走入警察日常，透過一系列有趣、生動的情境遊戲，讓孩子在遊戲中學習反毒及消防安全等重要觀念，深受學生的熱烈參與。這次活動內容豐富多元，讓孩子一次體驗警、消工作的專業與辛勞，包括採新興毒品辨識、交通及消防安全學堂、警察勤務裝備展示等關卡，最受孩子們喜愛的「水彈槍射擊體驗」則在少年隊員警指導及安全管控下進行，警方示範瞄準與射擊技巧，讓孩子在專注與遊戲中培養紀律與安全觀念，活動中將品德及法紀教育巧妙融入遊戲，不僅拉近孩子與警察的距離，也讓反毒、交通及消防安全等重要知識自然在孩子心中萌芽。少年警察隊隊長陳仁正表示，藉由寓教於樂的活動方式，能讓孩子更自然吸收反毒、交通及消防安全觀念，也希望透過此類體驗活動，培養學童成為保護自身與家人安全的小小守護者，未來將持續結合民間力量，辦理更多互動性與教育性兼具的宣導活動，讓孩子在體驗中認識警察、理解法律及建立自我防護能力，共同打造更加安全、友善的成長空間，期望努力能給學子一個快樂正常的學習環境。