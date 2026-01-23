我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北喜來登大飯店「The Deli」推出五款精緻限定甜點，包含「草莓可可慕斯蛋糕」。（圖／台北喜來登提供 www.sheratongrandtaipei.com）

▲擁有「Buffet之王」美譽的「十二廚自助餐廳」，推出草莓甜點吃到飽。（圖／台北喜來登提供 www.sheratongrandtaipei.com）

台北美福推情人節蛋糕「莓好心動」 需三天前預訂

▲台北美福大飯店推情人節蛋糕「莓好心動」， 需三天前預訂。（圖／台北美福提供 www.grandmayfull.com）

台北喜來登大飯店表示，迎接草莓季，飯店以「莓好時節」為主題，選用台灣當季鮮採草莓推出期間限定的草莓季甜點，即日起於館內一樓The Deli及十二廚自助餐廳同步登場。「The Deli」的草莓甜點單品價格自100元起；而「十二廚自助餐廳」同步推出七款草莓主題甜點，通通都可吃到飽。台北美福大飯店的「Moment café & bakery」也宣告，將於1月30日至2月15日推出情人節限定蛋糕「莓好心動」。台北喜來登大飯店「The Deli」推出五款精緻限定甜點，涵蓋分享型蛋糕、個人甜點與日常麵包選項。像是「草莓可可慕斯蛋糕」，以層層推疊巧克力蛋糕、40%牛奶可可結合草莓慕斯，再淋上濃郁草莓果醬，頂層鋪滿大量新鮮草莓切片與白巧克力甘納許。另還有「草莓紅絲絨蛋糕捲」、「草莓白乳酪蛋糕」、「草莓檸檬堡」、「草莓生甜甜圈」等。十二廚自助餐廳亦同步推出7款草莓主題甜點，品項包括口感絲滑細緻的「草莓巴伐利亞」、香氣濃郁的「草莓乳酪燒」、深受親子族群喜愛的「草莓奶油泡芙」與「草莓鮮奶酪」，以及經典的「草莓生乳蛋糕捲」、「鮮莓水果塔」與「繽紛草莓派」。平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、假日下午茶每位1190元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%台北美福大飯店的「Moment café & bakery」也宣告將於1月30日至2月15日推出情人節限定蛋糕「莓好心動」，點心房主廚以經典的法國草莓蛋糕「草莓芙連」的細膩結構為基礎，嚴選臺灣新鮮草莓與日本北海道頂級鮮奶油，內餡融合濃郁珍貴的香草籽卡士達，搭配輕盈的戚風蛋糕，蛋糕外觀以整齊排列的草莓斷面與乳白內餡交織出華麗視覺。6吋蛋糕售價1780元，需三天前預訂。