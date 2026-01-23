我是廣告 請繼續往下閱讀

國科會位於台南沙崙智慧綠能科學城的資安暨智慧科技研發大樓今傳火警，部分無人機區燒毀。國科會表示，事故原因尚待鑑定釐清，目前尚無人員傷亡，目前財務損失盤點中。台南市消防局今凌晨獲報，位台南歸仁區的資安大樓三樓到四樓間起火出動13車35人，1時34分出水灌救，1時36分控制火勢，1時38分撲滅。國科會表示，台南沙崙資安大樓事故原因尚待消防局鑑定釐清，目前尚無人員傷亡，另因滅火導致造成部分積水，財物損失刻正盤點中。後續待鑑定完成後，將辦理責任釐清。資安暨智慧科技研發大樓為產學研交流的園地，更榮獲智慧建築與綠建築雙鑽石級標章，另建有區域能源管理系統，整合研發大樓與智駕測試場域電能，提高用電效率；並導入雨水回收「水撲滿」系統，用於灌溉與植栽。