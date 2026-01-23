我是廣告 請繼續往下閱讀

尋求4年內第3座澳洲網球公開賽（Australian Open）后冠的頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），今（23）日在拉沃球場（Rod Laver Arena）遭遇了本屆賽事以來最嚴峻的挑戰。面對非種子的奧地利籍選手波塔波娃（Anastasia Potapova），Sabalenka全場情緒波動劇烈且失誤頻頻，但在關鍵時刻仍展現球后霸氣，最終歷經2小時2分鐘的苦戰，以7：6（4）、7：6（7）雙搶七驚險過關，順利挺進女單16強。這場比賽在墨爾本的高溫下進行，Sabalenka開賽便打得相當掙扎，全場發生多達44次非受迫性失誤（Unforced errors），遠高於對手的25次。這讓她在比賽中多次顯露沮喪情緒，甚至在首盤第12局錯失4個盤末點後顯得相當焦躁。「老實說，我一直處於被動挨打的狀態。有些日子你就是必須撐住，盡全力把球打回對面場地，」Sabalenka賽后坦言：「雖然我在情緒上幾近崩潰，但我還是為了每一分而戰。這是一場艱難的戰鬥，但我很享受。」比賽過程峰迴路轉，首盤雙方一路互保殺入搶七，Sabalenka才以7：4驚險拿下。第二盤Sabalenka一度靠著強勢進攻取得3：0領先，眼看勝利在望，卻突然遭遇亂流。韌性十足的Potapova展現頑強鬥志，兩度破發成功追成4：4平手，甚至在Sabalenka的發球勝賽局中再度破發，將比賽逼入第二個搶七局。在第二盤的搶七中，Potapova一度手握4個盤末點，眼看就要將比賽拖入決勝盤。但Sabalenka在此時展現了冠軍級別的心理素質，連續化解危機，最終以9：7逆轉收下第二盤。驚險過關後，Sabalenka距離她尋求的第3座澳網冠軍又近了一步，她下一輪的對手將是迅速崛起的加拿大17歲天才少女姆博科（Victoria Mboko），這位第17種子稍早以三盤大戰擊敗丹麥第14種子陶森（Clare Tauson），實力不容小覷。