民眾黨擴大在雙北的議員提名席次，其中在台北市除了原本的黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽4席外，又提名了台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱。對此，國民黨台北市議員秦慧珠擔憂，恐會造成國民黨席次變少，無法單獨過半，認為「最強母雞」台北市長蔣萬安未來若要站台要謹慎。對此，蔣萬安今（23）日表示，離選舉還有一段時間，今天繼續走入基層，聆聽地方的聲音。蔣萬安今日出席大安區115年度市長與里長有約活動，對於媒體問到，黨內議員擔心若是幫民眾黨議員站台，可能會造成藍營席次無法過半？蔣萬安重申，自己說過了，離選舉還有一段時間，他就是全心專注在推動市政上面，今天繼續走入基層與所有里長面對面交換意見，聆聽地方的聲音。對於目前115年度中央政府總預算持續被封殺，政院說718億新興計畫被動支，最後審益能可能被刪除，蔣萬安再次強調，現在行政、立法之間的僵局，行政院還是必須好好坐下來，理性和立法院溝通。