60歲資深藝人王月去年底在家中昏倒撞到頭，被送進急診搶救，最後做了開顱手術取出腦中血塊，還在加護病房昏迷了5天，讓外界相當憂心。事後王月發文表示要進行2次手術做顱骨修復，後續就沒消沒息。讓好友陳鴻相當憂心，因此致電關心她的狀況，王月的女兒昨（22）日才用母親的手機代為回應，表示王月還在休養中，一切都好。女兒更替王月向陳鴻轉達：「媽媽說她愛你喲」，可見王月目前已無大礙，還可以說笑。
王月現況曝光！要女兒跟陳鴻說：她愛你喲
陳鴻今日凌晨12點多在臉書發文，表示總算得到王月的好消息，可以鬆一口氣了。只見陳鴻分享自己與王月的通訊紀錄，他從去年12月底得知王月住院後就有傳訊息關心，甚至打電話給王月，但一直沒和王月取得聯繫。直到昨日王月的女兒才終於代替母親傳訊息回覆他，「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原」，表示王月目前還在休養中。
面對陳鴻的暖心關懷，王月也要女兒轉達「媽媽說：她愛你喲」，女兒表示王月目前與她同住，「再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了」。
陳鴻鬆一口氣 與王月是相知相惜的多年好友
看到王月平安無事，陳鴻直呼：「只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。」陳鴻更感慨地說：「走著走著才覺得這年頭越來越難再交心（新）朋友，可以相知相惜的老朋友比TMD什麼都重要。」
王月撞到頭被送醫開顱 取出血塊昏迷5天
回顧王月摔倒事件，她去年12月在臉書發文，表示自己11月26日在家暈倒，頭不慎撞上地板後當場失去意識，好在有貴人將她及時送醫，並動刀拿出顱內血塊，這才撿回一命。雖然手術成功，但她在ICU昏迷了5天，兒女緊張到都立刻飛奔到醫院陪伴，事後她的頭蓋骨也因為手術還需要觀察，暫時被取下一小塊，因此等狀況穩定後就要再2次進行手術，把顱骨復原。
王月憂情況不樂觀 去年底主動交代遺願
王月當時坦言自己有些擔心2度手術的狀況，「不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意」。
王月更交代自己遺願，「明天（12/30）是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」，她說自己如果有三長兩短，希望亡夫李國修可以來接她。王月當時的一席話讓粉絲也替她擔心，如今透過陳鴻貼文，外界得知王月的現況平安，跟陳鴻一樣都鬆了口氣。
資料來源：陳鴻臉書、王月臉書
