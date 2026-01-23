紅包來了！嘉義市府宣布，嘉義市普發 6000 現金和 1000 元老人春節禮金，將24日同步發放，而且還有最高 600 元「商圈夜市券」加碼，等於65歲以上長者有機會領 6000+1600 最高7600元的大紅包。這筆錢該怎麼拿最快？如果沒空排隊該怎麼辦？本篇懶人包整理了從領取資格到發放地點的完整攻略。
1. 先確認！您符合哪種資格？（含老人春節禮金）
這次發放分為「全體市民」與「長者禮金」兩大部分，請先確認您與家人符合以下哪項資格：
• 全體市民（嘉義市普發6000 資格）：
• 於民國 114 年 12 月 8 日（含）前設籍，且在 12 月 24 日造冊時仍設籍嘉義市者。
• 114 年 12 月 8 日（含）前出生，並於 115 年 2 月 6 日前辦妥出生登記且設籍嘉義市的新生兒。
• 長輩專屬（老人春節禮金 1000元）：
• 年齡限制： 民國 50 年 2 月 17 日（含）前出生（即年滿 65 歲）之長者。
• 設籍要求： 須於 114 年 8 月 17 日（含）前設籍並實際居住本市者。
2. 領現金最爽快！「嘉義市普發6000 怎麼領」看這裡
為了方便民眾，市府將兩筆款項同步發放。關於現金階段的 嘉義市普發6000 怎麼領，請記好以下資訊：
• 同步發放日（第一階段）：
• 時間： 115 年 1 月 24 日（週六）、1 月 25 日（週日）上午 8:30 至下午 4:00。
• 地點： 請依照「領取通知單」至各區指定發放所領取。符合雙重資格的長輩，現場可一次領取 6000 元消費金 + 1000 元春節禮金（共 7000 元）。
• 補領日（里辦公處）：
• 若錯過上述時間，可於 115 年 1 月 30 日、31 日及 2 月 6 日、7 日，前往戶籍地的「聯合里辦公處」補領。
• 必備證件：
• 本人親領： 領取通知單、身分證正本、印章。
• 代領（委託他人）： 領取通知單、委託書、委託人身分證、受託人（需滿 18歲）身分證及印章。
3. 不想排隊？「嘉義市普發6000 線上申請」轉帳最快
年輕族群或沒空跑現場的市民，建議利用轉帳功能，在家坐等入帳！
• 申請時間： 115 年 3 月 2 日 至 3 月 15 日。
• 申請方式：
• 線上辦理： 期間內至市府官網進行 嘉義市普發6000 線上申請 作業。
• 書面辦理： 下載或領取轉帳申請表（檢附身分證及存摺影本），送交或掛號郵寄至戶政事務所。
• 入帳時間： 預計 115 年 4 月 30 日前 撥款。
4. 加碼再放大！滿額送「嘉義市普發6000 商圈夜市券」
領到錢後別急著收起來，在地消費還有額外驚喜！
• 活動內容： 持嘉義市店家消費發票（發票日期需在 115年2月1 日後），消費滿 2000 元即贈送 200 元 「嘉義市普發6000 商圈夜市券」。
• 回饋上限： 每人最多可領 600 元。
• 兌換時間： 115 年 3 月 2 日 起開始兌換。
💡 最後溫馨提醒： 請務必檢查家裡長輩的通知單，確認是否符合領取「春節禮金」資格，發放日當天記得帶齊證件，把滿滿的福氣一次帶回家！所有資訊請以嘉義市政府官方公告為準。
資料來源：嘉義市政府、嘉義市長黃敏惠臉書
