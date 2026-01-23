我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（右）客串服飾店一日店長，黃玉榮化身迷哥，瘋狂追星索取簽名和合照。（圖／三立提供）

▲劇組一致認為李多慧（中）表現自然、真誠又可愛。（圖／三立提供）

最受歡迎的啦啦隊女神李多慧日前客串三立八點檔《百味人生》，劇中演員黃玉榮見到李多慧後，覺得她本人和電視上有點不一樣，脫口而出：「電視裡很漂亮！」讓李多慧聽了當場睜大眼睛，黃玉榮趕緊補上一句「本人更漂亮，很甜」，另一位演員德馨也笑虧，難怪黃玉榮當天拍攝精神不太集中，「是小鹿亂撞吧！」該集劇情描述白目夫妻檔俊龍（黃玉榮飾演）為哄心情低落的美鳳（德馨飾演）外出血拚散心，卻因為女神李多慧驚喜現身在服飾店中擔任一日店長而瞬間變調，俊龍當場化身迷哥，瘋狂追星索取簽名、合照，讓一旁的美鳳醋意大爆發，夫妻互動笑料百出。這段結合追星、夫妻鬥嘴與生活寫實的橋段，不僅讓李多慧的客串成為亮點，也成功為劇情增添話題與笑點。拍攝現場笑聲不斷，李多慧客串八點檔展現反差魅力，真誠態度獲劇組一致好評。拍攝當天，黃玉榮頻頻「吃螺絲」，他笑說是故意的，「想讓李多慧多留久一點。」一句玩笑話立刻引來現場笑聲。德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」聊到八點檔在台灣擁有廣大觀眾群，李多慧也分享自己在韓國看連續劇的經驗。她笑說，若看到劇中的壞女人，自己會很生氣想罵人：「我會害怕壞女人。」談到語言學習，她坦言國語仍每天持續努力精進，台語還在慢慢學習，直呼「好難學喔！」李多慧說目前最熟悉的反而是台語髒話，引來現場眾人笑虧：「是先學髒話嗎？」她也可愛回應，希望能一步一步慢慢學好。對於這次客串演出，劇組一致認為李多慧表現自然、真誠又可愛，被問到最想嘗試的角色，李多慧表示，自己平時個性活潑，因此很想挑戰「反差大一點」的角色，現場還即興示範壞女人翻白眼表情，不料一演完，黃玉榮與眾人立刻笑喊：「太可愛了啦！」虧她完全演不出壞感。